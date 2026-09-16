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Кирпичи - Смерть на рейве (coloured) (4660275118761) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Кирпичи - Смерть на рейве (coloured) (4660275118761) виниловая пластинка

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Кирпичи - Смерть на рейве (coloured) (4660275118761) виниловая пластинка - фото 1
Кирпичи - Смерть на рейве (coloured) (4660275118761) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Кирпичи
Альбом (сингл)
Смерть на рейве
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Кирпичи - Смерть на рейве (coloured) (4660275118761) виниловая пластинка - фото 1
  • Кирпичи - Смерть на рейве (coloured) (4660275118761) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717423
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Кирпичи - Смерть на рейве (coloured) (4660275118761) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SPD
Barcode
[4660275118761]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Кирпичи
Альбом (сингл)
Смерть на рейве
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Плюю я, Интернет, Трёп, Замучали гады, Rap калл, Skateboard, Торчи п. торчи, В гробу, Песня для девочек, Смысл улыбаца, Так надо?, Слюни на экране, Песня № 13, Я феминист, ?, Шиз рэп, Смерть на рейве, Задумчивый core
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Кирпичи - Смерть на рейве (coloured) (4660275118761) виниловая пластинка

"Смерть на рейве" — второй номерной альбом питерской группы "Кирпичи", выпущенный в 1999 году на лейбле Gala Records Ремастеринг 2025 года Впервые на виниле переиздание культового альбома 90-х! Ограниченный тираж на цветном виниле - цветовой микс каждой пластинки является уникальным и подобран вручную! «Смерть на рейве» — второй альбом группы «Кирпичи» и, по мнению многих, самый популярный альбом группы. Запись альбома производилась с октября 1997 по март 1998 года, но выходу альбома в намеченный срок помешал кризис августа 1998 года. Новую выпускающую компанию нашли в Москве: музыкой "Кирпичей" заинтересовалась «Gala Records». Именно под ее лэйблом весной 1999-го вышел альбом «Смерть на рейве». В него вошли уже известные к тому времени песни «Замучили гады» и «Плюю я» и несколько совсем новых номеров. Все песни спродюсировали «Кирпичи», кроме «В гробу» и «Замучали гады» — спродюсировал «Goga» Быстров.

Отзывы о товаре Кирпичи - Смерть на рейве (coloured) (4660275118761) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SPD
Barcode
[4660275118761]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Кирпичи
Альбом (сингл)
Смерть на рейве
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Плюю я, Интернет, Трёп, Замучали гады, Rap калл, Skateboard, Торчи п. торчи, В гробу, Песня для девочек, Смысл улыбаца, Так надо?, Слюни на экране, Песня № 13, Я феминист, ?, Шиз рэп, Смерть на рейве, Задумчивый core
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
"Смерть на рейве" — второй номерной альбом питерской группы "Кирпичи", выпущенный в 1999 году на лейбле Gala Records Ремастеринг 2025 года Впервые на виниле переиздание культового альбома 90-х! Ограниченный тираж на цветном виниле - цветовой микс каждой пластинки является уникальным и подобран вручную! «Смерть на рейве» — второй альбом группы «Кирпичи» и, по мнению многих, самый популярный альбом группы. Запись альбома производилась с октября 1997 по март 1998 года, но выходу альбома в намеченный срок помешал кризис августа 1998 года. Новую выпускающую компанию нашли в Москве: музыкой "Кирпичей" заинтересовалась «Gala Records». Именно под ее лэйблом весной 1999-го вышел альбом «Смерть на рейве». В него вошли уже известные к тому времени песни «Замучили гады» и «Плюю я» и несколько совсем новых номеров. Все песни спродюсировали «Кирпичи», кроме «В гробу» и «Замучали гады» — спродюсировал «Goga» Быстров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кирпичи - Смерть на рейве (coloured) (4660275118761) виниловая пластинка - стоимость товара 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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