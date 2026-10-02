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Sting - Ten Summoner's Tales (0731454007511) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sting - Ten Summoner's Tales (0731454007511) виниловая пластинка

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Sting - Ten Summoner&#039;s Tales (0731454007511) виниловая пластинка - фото 1
Sting - Ten Summoner&#039;s Tales (0731454007511) виниловая пластинка - фото 2
Sting - Ten Summoner&#039;s Tales (0731454007511) виниловая пластинка - фото 3
Sting - Ten Summoner&#039;s Tales (0731454007511) виниловая пластинка - фото 4
Sting - Ten Summoner&#039;s Tales (0731454007511) виниловая пластинка - фото 5
Sting - Ten Summoner&#039;s Tales (0731454007511) виниловая пластинка - фото 6
Sting - Ten Summoner&#039;s Tales (0731454007511) виниловая пластинка - фото 7
Sting - Ten Summoner&#039;s Tales (0731454007511) виниловая пластинка - фото 8
Sting - Ten Summoner&#039;s Tales (0731454007511) виниловая пластинка - фото 9
Sting - Ten Summoner&#039;s Tales (0731454007511) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Sting
Альбом (сингл)
Ten Summoner's Tales
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sting - Ten Summoner&#039;s Tales (0731454007511) виниловая пластинка - фото 1
  • Sting - Ten Summoner&#039;s Tales (0731454007511) виниловая пластинка - фото 2
  • Sting - Ten Summoner&#039;s Tales (0731454007511) виниловая пластинка - фото 3
  • Sting - Ten Summoner&#039;s Tales (0731454007511) виниловая пластинка - фото 4
  • Sting - Ten Summoner&#039;s Tales (0731454007511) виниловая пластинка - фото 5
  • Sting - Ten Summoner&#039;s Tales (0731454007511) виниловая пластинка - фото 6
  • Sting - Ten Summoner&#039;s Tales (0731454007511) виниловая пластинка - фото 7
  • Sting - Ten Summoner&#039;s Tales (0731454007511) виниловая пластинка - фото 8
  • Sting - Ten Summoner&#039;s Tales (0731454007511) виниловая пластинка - фото 9
  • Sting - Ten Summoner&#039;s Tales (0731454007511) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 403188
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Sting - Ten Summoner's Tales (0731454007511) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Sting
filter_none Товар входит в коллекцию Sting

Коллекция Sting


Характеристики

Бренд
A&M
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
A&M
Barcode
[0731454007511]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Sting
Альбом (сингл)
Ten Summoner's Tales
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
If I Ever Lose My Faith In You, Love Is Stronger Than Justice (The Munificent Seven), Fields Of Gold, Heavy Cloud No Rain, She's Too Good For Me, Seven Days, Saint Augustine In Hell, It's Probably Me, Shape Of My Heart, Something The Boy Said, Epilogue (Nothing 'Bout Me)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sting - Ten Summoner's Tales (0731454007511) виниловая пластинка

Ten Summoner's Tales — четвертый студийный альбом британского рок-музыканта Стинга.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Sting - Ten Summoner's Tales (0731454007511) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
A&M
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
A&M
Barcode
[0731454007511]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Sting
Альбом (сингл)
Ten Summoner's Tales
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
If I Ever Lose My Faith In You, Love Is Stronger Than Justice (The Munificent Seven), Fields Of Gold, Heavy Cloud No Rain, She's Too Good For Me, Seven Days, Saint Augustine In Hell, It's Probably Me, Shape Of My Heart, Something The Boy Said, Epilogue (Nothing 'Bout Me)
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Описание
Ten Summoner's Tales — четвертый студийный альбом британского рок-музыканта Стинга.


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sting - Ten Summoner's Tales (0731454007511) виниловая пластинка - стоимость товара 4430 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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