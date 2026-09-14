Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E40 Ultra (RLE21SE)
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Характеристики
Описание товара Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E40 Ultra (RLE21SE)
Роботы-пылесосы Trouver представляют собой симбиоз стильного дизайна и высоких технологий, предлагая пользователям качественное и эффективное решение для уборки дома. С их емким аккумулятором Li-Ion на 5200 мА·ч, эти устройства способны работать длительное время без необходимости частой подзарядки, обеспечивая бесперебойную уборку всей жилой площади. Эстетичный белый корпус робота шириной 350 мм гармонично впишется в любой интерьер, а компактная базовая станция шириной 340 мм аккуратно разместится даже в небольшом пространстве. Эти роботы справляются как с сухой, так и с влажной уборкой, гарантируя, что все поверхности вашего дома останутся чистыми и ухоженными. Пожалуй, самой впечатляющей особенностью роботов-пылесосов Trouver является станция самоочистки. С объемом пылесборника станции в 3200 мл, она не только облегчает обслуживание устройства, но и существенно повышает его автономность, избавляя вас от необходимости частой очистки. Эти роботы-пылесосы идеально подходят для тех, кто ценит свое время и комфорт, предоставляя возможность наслаждаться чистотой без лишних усилий.
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