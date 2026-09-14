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Snowy White - The Situation (coloured) (0884860580311) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Snowy White - The Situation (coloured) (0884860580311) виниловая пластинка

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Snowy White - The Situation (coloured) (0884860580311) - фото 2
Snowy White - The Situation (coloured) (0884860580311) - фото 3
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Snowy White - The Situation (coloured) (0884860580311) - фото 5
Snowy White - The Situation (coloured) (0884860580311) - фото 6
Snowy White - The Situation (coloured) (0884860580311) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Snowy White
Альбом (сингл)
The Situation
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Snowy White - The Situation (coloured) (0884860580311) - фото 1
  • Snowy White - The Situation (coloured) (0884860580311) - фото 2
  • Snowy White - The Situation (coloured) (0884860580311) - фото 3
  • Snowy White - The Situation (coloured) (0884860580311) - фото 4
  • Snowy White - The Situation (coloured) (0884860580311) - фото 5
  • Snowy White - The Situation (coloured) (0884860580311) - фото 6
  • Snowy White - The Situation (coloured) (0884860580311) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733813
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Характеристики

Бренд
Snowy White
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Snowy White
Barcode
[0884860580311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Snowy White
Альбом (сингл)
The Situation
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
The Situation, This Feeling, LA Skip, Can't Seem To Do Much About It, Crazy Situation Blues, Blues In My Reflection, Why Do I Still Have The Blues, You Can't Take It With You, Migration, The Lying Game, Hard Blues, I Can't Imagine
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Snowy White - The Situation (coloured) (0884860580311) виниловая пластинка

На 12 треках «The Situation», созданных вместе с его давними друзьями и соратниками Кумой Харадой, Вальтером Латупейриссой (оба бас-гитариста), Максом Миддлтоном (клавишные), Хуаном ван Эммерлотом и Джеффом Алленом (оба барабанщика), мы снова видим мастера блюза в лучшей форме. Энергичная открывающая композиция и заглавный трек альбома задают многообещающий тон. В своем неподражаемом, сдержанном стиле Сноуи исследует широкий спектр жизненных ситуаций в последующих треках, всегда подчеркнутых и прокомментированных его характерной игрой на гитаре. В результате получился зрелый, цельный и невероятно приятный альбом. Впервые выпущенный на виниле, этот двойной LP весом 180 г поставляется с листом с текстами песен, мягкими внутренними конвертами и эффектным лаковым покрытием на обложке, подчеркивающим главный элемент. Делюкс-версия на виниле выпущена строго ограниченным тиражом в 500 экземпляров.

Отзывы о товаре Snowy White - The Situation (coloured) (0884860580311) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Snowy White
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Snowy White
Barcode
[0884860580311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Snowy White
Альбом (сингл)
The Situation
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
The Situation, This Feeling, LA Skip, Can't Seem To Do Much About It, Crazy Situation Blues, Blues In My Reflection, Why Do I Still Have The Blues, You Can't Take It With You, Migration, The Lying Game, Hard Blues, I Can't Imagine
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
На 12 треках «The Situation», созданных вместе с его давними друзьями и соратниками Кумой Харадой, Вальтером Латупейриссой (оба бас-гитариста), Максом Миддлтоном (клавишные), Хуаном ван Эммерлотом и Джеффом Алленом (оба барабанщика), мы снова видим мастера блюза в лучшей форме. Энергичная открывающая композиция и заглавный трек альбома задают многообещающий тон. В своем неподражаемом, сдержанном стиле Сноуи исследует широкий спектр жизненных ситуаций в последующих треках, всегда подчеркнутых и прокомментированных его характерной игрой на гитаре. В результате получился зрелый, цельный и невероятно приятный альбом. Впервые выпущенный на виниле, этот двойной LP весом 180 г поставляется с листом с текстами песен, мягкими внутренними конвертами и эффектным лаковым покрытием на обложке, подчеркивающим главный элемент. Делюкс-версия на виниле выпущена строго ограниченным тиражом в 500 экземпляров.
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