Snowy White - The Situation (coloured) (0884860580311) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Snowy White - The Situation (coloured) (0884860580311) виниловая пластинка
На 12 треках «The Situation», созданных вместе с его давними друзьями и соратниками Кумой Харадой, Вальтером Латупейриссой (оба бас-гитариста), Максом Миддлтоном (клавишные), Хуаном ван Эммерлотом и Джеффом Алленом (оба барабанщика), мы снова видим мастера блюза в лучшей форме. Энергичная открывающая композиция и заглавный трек альбома задают многообещающий тон. В своем неподражаемом, сдержанном стиле Сноуи исследует широкий спектр жизненных ситуаций в последующих треках, всегда подчеркнутых и прокомментированных его характерной игрой на гитаре. В результате получился зрелый, цельный и невероятно приятный альбом. Впервые выпущенный на виниле, этот двойной LP весом 180 г поставляется с листом с текстами песен, мягкими внутренними конвертами и эффектным лаковым покрытием на обложке, подчеркивающим главный элемент. Делюкс-версия на виниле выпущена строго ограниченным тиражом в 500 экземпляров.
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