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Overkill - Scorched (coloured) (4065629695743) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Overkill - Scorched (coloured) (4065629695743) виниловая пластинка

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Overkill - Scorched (coloured) (4065629695743) виниловая пластинка - фото 1
Overkill - Scorched (coloured) (4065629695743) виниловая пластинка - фото 2
Overkill - Scorched (coloured) (4065629695743) виниловая пластинка - фото 3
Overkill - Scorched (coloured) (4065629695743) виниловая пластинка - фото 4
Overkill - Scorched (coloured) (4065629695743) виниловая пластинка - фото 5
Overkill - Scorched (coloured) (4065629695743) виниловая пластинка - фото 6
Overkill - Scorched (coloured) (4065629695743) виниловая пластинка - фото 7
Overkill - Scorched (coloured) (4065629695743) виниловая пластинка - фото 8
Overkill - Scorched (coloured) (4065629695743) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Overkill
Альбом (сингл)
Scorched
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Overkill - Scorched (coloured) (4065629695743) виниловая пластинка - фото 1
  • Overkill - Scorched (coloured) (4065629695743) виниловая пластинка - фото 2
  • Overkill - Scorched (coloured) (4065629695743) виниловая пластинка - фото 3
  • Overkill - Scorched (coloured) (4065629695743) виниловая пластинка - фото 4
  • Overkill - Scorched (coloured) (4065629695743) виниловая пластинка - фото 5
  • Overkill - Scorched (coloured) (4065629695743) виниловая пластинка - фото 6
  • Overkill - Scorched (coloured) (4065629695743) виниловая пластинка - фото 7
  • Overkill - Scorched (coloured) (4065629695743) виниловая пластинка - фото 8
  • Overkill - Scorched (coloured) (4065629695743) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 520 руб. 
Начислим 224 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665345
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Overkill - Scorched (coloured) (4065629695743) виниловая пластинка
6 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629695743]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Overkill
Альбом (сингл)
Scorched
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Scorched, Goin' Home, The Surgeon, Twist Of The Wick, Wicked Place, Comin' Back, Fever, Harder They Fall, Know Her Name, Bag O' Bones
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Overkill - Scorched (coloured) (4065629695743) виниловая пластинка

Overkill - это легендарная группа, которая сформировала звучание жанра трэш-метал и стала важным игроком в его развитии. Альбом Scorched продолжает его традиции, предлагая яркие риффы, огненные барабаны и жестокий вокал, который поразит вас своей энергией и агрессией. Это ограниченное издание на оранжевом виниле с гейтфолд-обложкой добавит особую стильность вашей коллекции. Каждая песня альбома Scorched - это настоящий ураган звука, который не оставит вас равнодушным. Барабанные бои, гитарные соло и пронзительный вокал создадут незабываемую атмосферу, погружая вас в мир жесткого трэш-метала. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Overkill / Scorched (Limited Orange Vinyl, Gatefold) (2LP) и добавить в вашу коллекцию потрясающий альбом. Это настоящий музыкальный шедевр, который запомнится вам своим звучанием и яркой обложкой. Станьте обладателем этого уникального релиза и окунитесь в мир трэш-метала среди лучших!

Отзывы о товаре Overkill - Scorched (coloured) (4065629695743) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629695743]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Overkill
Альбом (сингл)
Scorched
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Scorched, Goin' Home, The Surgeon, Twist Of The Wick, Wicked Place, Comin' Back, Fever, Harder They Fall, Know Her Name, Bag O' Bones
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Overkill - это легендарная группа, которая сформировала звучание жанра трэш-метал и стала важным игроком в его развитии. Альбом Scorched продолжает его традиции, предлагая яркие риффы, огненные барабаны и жестокий вокал, который поразит вас своей энергией и агрессией. Это ограниченное издание на оранжевом виниле с гейтфолд-обложкой добавит особую стильность вашей коллекции. Каждая песня альбома Scorched - это настоящий ураган звука, который не оставит вас равнодушным. Барабанные бои, гитарные соло и пронзительный вокал создадут незабываемую атмосферу, погружая вас в мир жесткого трэш-метала. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Overkill / Scorched (Limited Orange Vinyl, Gatefold) (2LP) и добавить в вашу коллекцию потрясающий альбом. Это настоящий музыкальный шедевр, который запомнится вам своим звучанием и яркой обложкой. Станьте обладателем этого уникального релиза и окунитесь в мир трэш-метала среди лучших!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Overkill - Scorched (coloured) (4065629695743) виниловая пластинка - по цене 6520 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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