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John Lennon - Plastic Ono Band (Half Speed) (0602507354541) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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John Lennon - Plastic Ono Band (Half Speed) (0602507354541) виниловая пластинка

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John Lennon - Plastic Ono Band (Half Speed) (0602507354541) виниловая пластинка - фото 1
John Lennon - Plastic Ono Band (Half Speed) (0602507354541) виниловая пластинка - фото 2
John Lennon - Plastic Ono Band (Half Speed) (0602507354541) виниловая пластинка - фото 3
John Lennon - Plastic Ono Band (Half Speed) (0602507354541) виниловая пластинка - фото 4
John Lennon - Plastic Ono Band (Half Speed) (0602507354541) виниловая пластинка - фото 5
John Lennon - Plastic Ono Band (Half Speed) (0602507354541) виниловая пластинка - фото 6
John Lennon - Plastic Ono Band (Half Speed) (0602507354541) виниловая пластинка - фото 7
John Lennon - Plastic Ono Band (Half Speed) (0602507354541) виниловая пластинка - фото 8
John Lennon - Plastic Ono Band (Half Speed) (0602507354541) виниловая пластинка - фото 9
John Lennon - Plastic Ono Band (Half Speed) (0602507354541) виниловая пластинка - фото 10
John Lennon - Plastic Ono Band (Half Speed) (0602507354541) виниловая пластинка - фото 11
John Lennon - Plastic Ono Band (Half Speed) (0602507354541) виниловая пластинка - фото 12
John Lennon - Plastic Ono Band (Half Speed) (0602507354541) виниловая пластинка - фото 13
John Lennon - Plastic Ono Band (Half Speed) (0602507354541) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
John Lennon
Альбом (сингл)
Plastic Ono Band
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Lennon - Plastic Ono Band (Half Speed) (0602507354541) виниловая пластинка - фото 1
  • John Lennon - Plastic Ono Band (Half Speed) (0602507354541) виниловая пластинка - фото 2
  • John Lennon - Plastic Ono Band (Half Speed) (0602507354541) виниловая пластинка - фото 3
  • John Lennon - Plastic Ono Band (Half Speed) (0602507354541) виниловая пластинка - фото 4
  • John Lennon - Plastic Ono Band (Half Speed) (0602507354541) виниловая пластинка - фото 5
  • John Lennon - Plastic Ono Band (Half Speed) (0602507354541) виниловая пластинка - фото 6
  • John Lennon - Plastic Ono Band (Half Speed) (0602507354541) виниловая пластинка - фото 7
  • John Lennon - Plastic Ono Band (Half Speed) (0602507354541) виниловая пластинка - фото 8
  • John Lennon - Plastic Ono Band (Half Speed) (0602507354541) виниловая пластинка - фото 9
  • John Lennon - Plastic Ono Band (Half Speed) (0602507354541) виниловая пластинка - фото 10
  • John Lennon - Plastic Ono Band (Half Speed) (0602507354541) виниловая пластинка - фото 11
  • John Lennon - Plastic Ono Band (Half Speed) (0602507354541) виниловая пластинка - фото 12
  • John Lennon - Plastic Ono Band (Half Speed) (0602507354541) виниловая пластинка - фото 13
  • John Lennon - Plastic Ono Band (Half Speed) (0602507354541) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652335
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Характеристики

Бренд
Apple Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Apple Records
Barcode
[0602507354541]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
John Lennon
Альбом (сингл)
Plastic Ono Band
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Mother, Hold On, I Found Out, Working Class Hero, Isolation, Remember, Love, Well Well Well, Me, God, My Mummy's Dead, Mother, Hold On, I Found Out, Working Class Hero, Isolation, Remember, Love, Well Well Well, Me, God, My Mummy's Dead
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Lennon - Plastic Ono Band (Half Speed) (0602507354541) виниловая пластинка

"Plastic Ono Band" - делюксовое, ремастированное переиздание дебютного сольного студийного альбома рок-исполнителя Джона Леннона, первоначально выпущенного в 1970 году. Релиз представлен на двойном черном 180-граммовом виниле и включает ауттэйки. Джон Уинстон Оно Леннон - британский рок-музыкант, певец, поэт, композитор, художник, писатель и активист. Один из основателей и участник группы The Beatles, один из самых популярных музыкантов XX века. После распада The Beatles начал сольную карьеру, но в 1980 году был убит бывшим фанатом группы. Кроме своей музыкальной деятельности, Леннон был известен также как политический активист. Свои взгляды он высказывал как в песнях, так и в публичных выступлениях. В знаменитой песне "Imagine" выражены мысли Леннона о том, как должен быть устроен мир. Леннон проповедовал идеи равенства и братства людей, мира, свободы. Это сделало его кумиром хиппи и одним из самых значительных общественных деятелей 1960-х - 1970-х годов. В 2002 году медиакорпорация Би-би-си провела опрос для определения ста величайших британцев всех времён. Джон Леннон занял восьмое место в этом списке. Леннон также занял сразу две строчки в списке 50 величайших исполнителей всех времён по версии журнала Rolling Stone: 1-ю в составе The Beatles и личную 38-ю. Британский журнал Classic Rock включил Леннона в список величайших гитаристов всех времён.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре John Lennon - Plastic Ono Band (Half Speed) (0602507354541) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Apple Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Apple Records
Barcode
[0602507354541]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
John Lennon
Альбом (сингл)
Plastic Ono Band
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Mother, Hold On, I Found Out, Working Class Hero, Isolation, Remember, Love, Well Well Well, Me, God, My Mummy's Dead, Mother, Hold On, I Found Out, Working Class Hero, Isolation, Remember, Love, Well Well Well, Me, God, My Mummy's Dead
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
"Plastic Ono Band" - делюксовое, ремастированное переиздание дебютного сольного студийного альбома рок-исполнителя Джона Леннона, первоначально выпущенного в 1970 году. Релиз представлен на двойном черном 180-граммовом виниле и включает ауттэйки. Джон Уинстон Оно Леннон - британский рок-музыкант, певец, поэт, композитор, художник, писатель и активист. Один из основателей и участник группы The Beatles, один из самых популярных музыкантов XX века. После распада The Beatles начал сольную карьеру, но в 1980 году был убит бывшим фанатом группы. Кроме своей музыкальной деятельности, Леннон был известен также как политический активист. Свои взгляды он высказывал как в песнях, так и в публичных выступлениях. В знаменитой песне "Imagine" выражены мысли Леннона о том, как должен быть устроен мир. Леннон проповедовал идеи равенства и братства людей, мира, свободы. Это сделало его кумиром хиппи и одним из самых значительных общественных деятелей 1960-х - 1970-х годов. В 2002 году медиакорпорация Би-би-си провела опрос для определения ста величайших британцев всех времён. Джон Леннон занял восьмое место в этом списке. Леннон также занял сразу две строчки в списке 50 величайших исполнителей всех времён по версии журнала Rolling Stone: 1-ю в составе The Beatles и личную 38-ю. Британский журнал Classic Rock включил Леннона в список величайших гитаристов всех времён.


Теги товара: Поп-музыка
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