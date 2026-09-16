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Virgin Steele - Virgin Steele (0886922495113) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Virgin Steele - Virgin Steele (0886922495113) виниловая пластинка

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Virgin Steele - Virgin Steele (0886922495113) виниловая пластинка - фото 1
Virgin Steele - Virgin Steele (0886922495113) виниловая пластинка - фото 2
Virgin Steele - Virgin Steele (0886922495113) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Virgin Steele
Альбом (сингл)
Virgin Steele
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Virgin Steele - Virgin Steele (0886922495113) виниловая пластинка - фото 1
  • Virgin Steele - Virgin Steele (0886922495113) виниловая пластинка - фото 2
  • Virgin Steele - Virgin Steele (0886922495113) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711456
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Virgin Steele - Virgin Steele (0886922495113) виниловая пластинка
4 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SPV
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Spv
Barcode
[0886922495113]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Virgin Steele
Альбом (сингл)
Virgin Steele
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Minuet In G Minor, Danger Zone, American Girl, Dead End Kids, Drive On Thru, Lothlorien, Still In Love With You, Children Of The Storm, Pictures On You, Pulverizer, Living In Sin, Virgin Steele, The Lesson (Demo), Life Of Crime (Demo), Burn The Sun (Demo), Hell From Beyond The Stars, The Fire God (Alternate Version), Virgin Steele (Orchestral Version)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Virgin Steele - Virgin Steele (0886922495113) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Minuet In G Minor, Danger Zone, American Girl, Dead End Kids, Drive On Thru, Lothlorien, Still In Love With You, Children Of The Storm, Pictures On You, Pulverizer, Living In Sin, Virgin Steele, The Lesson (Demo), Life Of Crime (Demo), Burn The Sun (Demo), Hell From Beyond The Stars, The Fire God (Alternate Version), Virgin Steele (Orchestral Version)

Отзывы о товаре Virgin Steele - Virgin Steele (0886922495113) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SPV
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Spv
Barcode
[0886922495113]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Virgin Steele
Альбом (сингл)
Virgin Steele
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Minuet In G Minor, Danger Zone, American Girl, Dead End Kids, Drive On Thru, Lothlorien, Still In Love With You, Children Of The Storm, Pictures On You, Pulverizer, Living In Sin, Virgin Steele, The Lesson (Demo), Life Of Crime (Demo), Burn The Sun (Demo), Hell From Beyond The Stars, The Fire God (Alternate Version), Virgin Steele (Orchestral Version)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Minuet In G Minor, Danger Zone, American Girl, Dead End Kids, Drive On Thru, Lothlorien, Still In Love With You, Children Of The Storm, Pictures On You, Pulverizer, Living In Sin, Virgin Steele, The Lesson (Demo), Life Of Crime (Demo), Burn The Sun (Demo), Hell From Beyond The Stars, The Fire God (Alternate Version), Virgin Steele (Orchestral Version)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Virgin Steele - Virgin Steele (0886922495113) виниловая пластинка - купить по цене 4980 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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