Armin Van Buuren - Piano (8719262042056) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Armin Van Buuren - Piano (8719262042056) виниловая пластинка
Этот альбом, состоящий из 15 проникновенных фортепианных пьес, раскрывает новую сторону творчества всемирно известного диджея и продюсера Армина ван Бюрена: более личную, более эмоциональную. Эта его работа, чистая, созерцательная и в точности как ритмичная музыка, которую он выпускал на протяжении всей своей легендарной карьеры. Альбом доступен на двойном 180 г виниле в роскошном плотном гейтфолде с 16-страничным буклетом с фотографиями и комментариями Армина. «Есть что-то особенное в том, чтобы сидеть там — только я, клавиши и тишина. Никаких битов, никаких скачков. Только чистые эмоции». Среди эйфорического безумия электронной танцевальной музыки Армин ван Бюрен нашёл место спокойствия, чтобы написать свою самую честную на сегодняшний день музыку. Как человек, который лучше всех знает, что движет толпой, он решил выяснить, что волнует его самого.
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