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Сказки - Шиворот-Навыворот (Гладков Г./Энтин Ю.) (2Lp, Lim.Ed., Numbered) (4680068804862) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Сказки - Шиворот-Навыворот (Гладков Г./Энтин Ю.) (2Lp, Lim.Ed., Numbered) (4680068804862) виниловая пластинка

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Сказки - Шиворот-Навыворот (Гладков Г./Энтин Ю.) (2Lp, Lim.Ed., Numbered) (4680068804862) виниловая пластинка - фото 1
Сказки - Шиворот-Навыворот (Гладков Г./Энтин Ю.) (2Lp, Lim.Ed., Numbered) (4680068804862) виниловая пластинка - фото 2
Сказки - Шиворот-Навыворот (Гладков Г./Энтин Ю.) (2Lp, Lim.Ed., Numbered) (4680068804862) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Сказки
Альбом (сингл)
Шиворот-Навыворот
Жанр
Детская музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Сказки - Шиворот-Навыворот (Гладков Г./Энтин Ю.) (2Lp, Lim.Ed., Numbered) (4680068804862) виниловая пластинка - фото 1
  • Сказки - Шиворот-Навыворот (Гладков Г./Энтин Ю.) (2Lp, Lim.Ed., Numbered) (4680068804862) виниловая пластинка - фото 2
  • Сказки - Шиворот-Навыворот (Гладков Г./Энтин Ю.) (2Lp, Lim.Ed., Numbered) (4680068804862) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 520 руб. 
Начислим 224 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718424
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Сказки - Шиворот-Навыворот (Гладков Г./Энтин Ю.) (2Lp, Lim.Ed., Numbered) (4680068804862) виниловая пластинка
6 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804862]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Сказки
Альбом (сингл)
Шиворот-Навыворот
Жанр
Детская музыка
Трек-лист
Действие первое: Пролог, Дуэт Алёны и Ивана, Свадьба, Похвала Ивану и Алёне, Пожелание молодым (Бабуся), Хор «Горько!», Муж - голова всему (Старче), Монолог дочери Дракона, Танец дочери Дракона, Сцена «Ох, мужчины-баламуты!», Свадьба, Признание Ивана (Серенада Алёне), Похищение Ивана Драконом, Причитания гостей, Монолог Алёны и финал первого действия, Действие второе:, Трио Драконовых слуг (Восьминог, Кот Баюн, Соловей-разбойник), Ворожба-шабаш (Дочь Дракона и трио Драконовых слуг), Дуэт Драконо
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Сказки - Шиворот-Навыворот (Гладков Г./Энтин Ю.) (2Lp, Lim.Ed., Numbered) (4680068804862) виниловая пластинка

"Шиворот-навыворот или Иван и Алена против Дракона" - мюзикл в двух действиях для ВИА и танцевальной группы, выпущенный в 2025 году. Релиз объединяет творчество известного поэта-песенника Юрия Энтина и композитора Геннадия Гладкова. Геннадий Гладков - известный советский и российский композитор. Его произведения отличаются особой мелодичностью и запоминаемостью. Гладков мастерски соединил классические музыкальные традиции с современными ритмами, что сделало его композиции популярными среди нескольких поколений слушателей. Юрий Энтин - талантливый поэт-песенник и сценарист, автор стихов. Его тексты отличаются остроумием, легкостью и запоминающимися рифмами. Энтин создал множество детских песен, которые стали классикой советской и российской эстрады, а его произведения вошли в золотой фонд отечественной детской литературы. Либретто Юрия Энтина. Аранжировка для эстрадно-симфонического оркестра Андрея Семёнова. Российский государственный симфонический оркестр кинематографии. Дирижёр Сергей Скрипка.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Сказки - Шиворот-Навыворот (Гладков Г./Энтин Ю.) (2Lp, Lim.Ed., Numbered) (4680068804862) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804862]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Сказки
Альбом (сингл)
Шиворот-Навыворот
Жанр
Детская музыка
Трек-лист
Действие первое: Пролог, Дуэт Алёны и Ивана, Свадьба, Похвала Ивану и Алёне, Пожелание молодым (Бабуся), Хор «Горько!», Муж - голова всему (Старче), Монолог дочери Дракона, Танец дочери Дракона, Сцена «Ох, мужчины-баламуты!», Свадьба, Признание Ивана (Серенада Алёне), Похищение Ивана Драконом, Причитания гостей, Монолог Алёны и финал первого действия, Действие второе:, Трио Драконовых слуг (Восьминог, Кот Баюн, Соловей-разбойник), Ворожба-шабаш (Дочь Дракона и трио Драконовых слуг), Дуэт Драконо
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Россия
Описание
"Шиворот-навыворот или Иван и Алена против Дракона" - мюзикл в двух действиях для ВИА и танцевальной группы, выпущенный в 2025 году. Релиз объединяет творчество известного поэта-песенника Юрия Энтина и композитора Геннадия Гладкова. Геннадий Гладков - известный советский и российский композитор. Его произведения отличаются особой мелодичностью и запоминаемостью. Гладков мастерски соединил классические музыкальные традиции с современными ритмами, что сделало его композиции популярными среди нескольких поколений слушателей. Юрий Энтин - талантливый поэт-песенник и сценарист, автор стихов. Его тексты отличаются остроумием, легкостью и запоминающимися рифмами. Энтин создал множество детских песен, которые стали классикой советской и российской эстрады, а его произведения вошли в золотой фонд отечественной детской литературы. Либретто Юрия Энтина. Аранжировка для эстрадно-симфонического оркестра Андрея Семёнова. Российский государственный симфонический оркестр кинематографии. Дирижёр Сергей Скрипка.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Сказки - Шиворот-Навыворот (Гладков Г./Энтин Ю.) (2Lp, Lim.Ed., Numbered) (4680068804862) виниловая пластинка - по цене 6520 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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