Santana - Caravanserai (Analogue, Original Master Recording) (0196588867415) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
CARAVANSERAI
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб.
В наличии
Код товара: 711721
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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0196588867415]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
CARAVANSERAI
Жанр
Jazz
Трек-лист
Eternal Caravan Of Reincarnation, Waves Within, Look Up (To See What’s Coming Down), Just In Time To See The Sun, Song Of The Wind, All The Love Of The Universe, Future Primitive, Stone Flower, La Fuente Del Ritmo, Every Step Of The Way
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Original Master Recording, GAIN 2™ Ultra Analog LP 180g Series
Страна производитель
США
Страна производства
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Santana - Caravanserai (Analogue, Original Master Recording) (0196588867415) виниловая пластинка
Виниловая пластинка Santana / Caravanserai (Original Master Recording Series) (1LP) представляет собой шедевр, объединивший в себе элементы фьюжн и рок. Этот альбом погружает слушателя в атмосферу глубоких мелодий и мастерского исполнения, которое характерно для творчества Сантаны. Идеальное звучание и непревзойденное качество записи делают этот диск настоящей жемчужиной для коллекционеров. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и насладиться уникальной музыкой, которая приковывает внимание и оставляет незабываемые впечатления.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0196588867415]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
CARAVANSERAI
Жанр
Jazz
Трек-лист
Eternal Caravan Of Reincarnation, Waves Within, Look Up (To See What’s Coming Down), Just In Time To See The Sun, Song Of The Wind, All The Love Of The Universe, Future Primitive, Stone Flower, La Fuente Del Ritmo, Every Step Of The Way
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Original Master Recording, GAIN 2™ Ultra Analog LP 180g Series
Страна производитель
США
Страна производства
США
Виниловая пластинка Santana / Caravanserai (Original Master Recording Series) (1LP) представляет собой шедевр, объединивший в себе элементы фьюжн и рок. Этот альбом погружает слушателя в атмосферу глубоких мелодий и мастерского исполнения, которое характерно для творчества Сантаны. Идеальное звучание и непревзойденное качество записи делают этот диск настоящей жемчужиной для коллекционеров. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и насладиться уникальной музыкой, которая приковывает внимание и оставляет незабываемые впечатления.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Santana - Caravanserai (Analogue, Original Master Recording) (0196588867415) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5800 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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