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Bob Marley - Rastaman Vibration (Box) (Analogue) (0753088064579) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bob Marley - Rastaman Vibration (Box) (Analogue) (0753088064579) виниловая пластинка

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Bob Marley - Rastaman Vibration (Box) (Analogue) (0753088064579) - фото 1
Bob Marley - Rastaman Vibration (Box) (Analogue) (0753088064579) - фото 2
Bob Marley - Rastaman Vibration (Box) (Analogue) (0753088064579) - фото 3
Bob Marley - Rastaman Vibration (Box) (Analogue) (0753088064579) - фото 4
Bob Marley - Rastaman Vibration (Box) (Analogue) (0753088064579) - фото 5
Bob Marley - Rastaman Vibration (Box) (Analogue) (0753088064579) - фото 6
Bob Marley - Rastaman Vibration (Box) (Analogue) (0753088064579) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bob Marley
Альбом (сингл)
Rastaman Vibration
Жанр
Регги
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bob Marley - Rastaman Vibration (Box) (Analogue) (0753088064579) - фото 1
  • Bob Marley - Rastaman Vibration (Box) (Analogue) (0753088064579) - фото 2
  • Bob Marley - Rastaman Vibration (Box) (Analogue) (0753088064579) - фото 3
  • Bob Marley - Rastaman Vibration (Box) (Analogue) (0753088064579) - фото 4
  • Bob Marley - Rastaman Vibration (Box) (Analogue) (0753088064579) - фото 5
  • Bob Marley - Rastaman Vibration (Box) (Analogue) (0753088064579) - фото 6
  • Bob Marley - Rastaman Vibration (Box) (Analogue) (0753088064579) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733569
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Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088064579]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bob Marley
Альбом (сингл)
Rastaman Vibration
Жанр
Регги
Трек-лист
Positive Vibration, Roots, Rock, Reggae, Johnny Was, Cry To Me, Want More, Crazy Baldhead, Who The Cap Fit, Night Shift, War, Rat Race
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
UHQR by Analogue Productions
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bob Marley - Rastaman Vibration (Box) (Analogue) (0753088064579) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Positive Vibration, Roots, Rock, Reggae, Johnny Was, Cry To Me, Want More, Crazy Baldhead, Who The Cap Fit, Night Shift, War, Rat Race



Теги товара: Регги

Отзывы о товаре Bob Marley - Rastaman Vibration (Box) (Analogue) (0753088064579) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088064579]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bob Marley
Альбом (сингл)
Rastaman Vibration
Жанр
Регги
Трек-лист
Positive Vibration, Roots, Rock, Reggae, Johnny Was, Cry To Me, Want More, Crazy Baldhead, Who The Cap Fit, Night Shift, War, Rat Race
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
UHQR by Analogue Productions
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Positive Vibration, Roots, Rock, Reggae, Johnny Was, Cry To Me, Want More, Crazy Baldhead, Who The Cap Fit, Night Shift, War, Rat Race


Теги товара: Регги
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Bob Marley - Rastaman Vibration (Box) (Analogue) (0753088064579) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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