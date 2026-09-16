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Steely Dan - Katy Lied (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088001277) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Steely Dan - Katy Lied (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088001277) виниловая пластинка

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Steely Dan - Katy Lied (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088001277) - фото 2
Steely Dan - Katy Lied (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088001277) - фото 3
Steely Dan - Katy Lied (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088001277) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Steely Dan
Альбом (сингл)
Katy Lied
Жанр
Jazz
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Steely Dan - Katy Lied (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088001277) - фото 1
  • Steely Dan - Katy Lied (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088001277) - фото 2
  • Steely Dan - Katy Lied (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088001277) - фото 3
  • Steely Dan - Katy Lied (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088001277) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 460 руб. 
Начислим 894 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733562
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Steely Dan - Katy Lied (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088001277) виниловая пластинка
28 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088001277]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Steely Dan
Альбом (сингл)
Katy Lied
Жанр
Jazz
Трек-лист
Black Friday, Bad Sneakers, Rose Darling, Daddy Don't Live In That New York City No More, Doctor Wu, Everyone's Gone To The Movies, Your Gold Teeth II, Chain Lightning, Any World (That I'm Welcome To), Throw Back The Little Ones
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
UHQR by Analogue Productions
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Steely Dan - Katy Lied (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088001277) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Black Friday, Bad Sneakers, Rose Darling, Daddy Don't Live In That New York City No More, Doctor Wu, Everyone's Gone To The Movies, Your Gold Teeth II, Chain Lightning, Any World (That I'm Welcome To), Throw Back The Little Ones



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Steely Dan - Katy Lied (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088001277) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088001277]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Steely Dan
Альбом (сингл)
Katy Lied
Жанр
Jazz
Трек-лист
Black Friday, Bad Sneakers, Rose Darling, Daddy Don't Live In That New York City No More, Doctor Wu, Everyone's Gone To The Movies, Your Gold Teeth II, Chain Lightning, Any World (That I'm Welcome To), Throw Back The Little Ones
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Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
UHQR by Analogue Productions
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Black Friday, Bad Sneakers, Rose Darling, Daddy Don't Live In That New York City No More, Doctor Wu, Everyone's Gone To The Movies, Your Gold Teeth II, Chain Lightning, Any World (That I'm Welcome To), Throw Back The Little Ones


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Steely Dan - Katy Lied (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088001277) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 28460 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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