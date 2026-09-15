Billy Joel - The Vinyl Collection, Vol.2 (Box) (0194399571811) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Billy Joel
Альбом (сингл)
The Vinyl Collection, Vol.2
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 280 руб.
В наличии
Код товара: 647230
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27 280 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0194399571811]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Billy Joel
Альбом (сингл)
The Vinyl Collection, Vol.2
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Glass Houses, You May Be Right, Sometimes A Fantasy, Dont Ask Me Why, Its Still Rock And Roll To Me, All For Leyna, I Dont Want To Be Alone, Sleeping With The Television On, Cetait Toi (You Were The One), Close To The Borderline, Through The Long Night, The Nylon Curtain, Allentown, Laura, Pressure, Goodnight Saigon, Shes Right On Time, A Room Of Our Own, Surprises, Scandinavian Skies, Wheres The Orchestrax, An Innocent Man, Easy Money, An Innocent Man, The Longest Time, This Night, Tell Her Abo
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Billy Joel - The Vinyl Collection, Vol.2 (Box) (0194399571811) виниловая пластинка
Набор лицензионных виниловых дисков в бокс-сете. Цвет винила - черный.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0194399571811]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Billy Joel
Альбом (сингл)
The Vinyl Collection, Vol.2
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Glass Houses, You May Be Right, Sometimes A Fantasy, Dont Ask Me Why, Its Still Rock And Roll To Me, All For Leyna, I Dont Want To Be Alone, Sleeping With The Television On, Cetait Toi (You Were The One), Close To The Borderline, Through The Long Night, The Nylon Curtain, Allentown, Laura, Pressure, Goodnight Saigon, Shes Right On Time, A Room Of Our Own, Surprises, Scandinavian Skies, Wheres The Orchestrax, An Innocent Man, Easy Money, An Innocent Man, The Longest Time, This Night, Tell Her Abo
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Набор лицензионных виниловых дисков в бокс-сете. Цвет винила - черный.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Billy Joel - The Vinyl Collection, Vol.2 (Box) (0194399571811) виниловая пластинка – стоимость товара 27280 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Billy Joel - The Vinyl Collection, Vol.2 (Box) (0194399571811) виниловая пластинка