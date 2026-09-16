Frank Sinatra - Sing And Dance With Frank Sinatra (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0190759631713) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
Sing And Dance With Frank Sinatra
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 160 руб.
В наличии
Код товара: 715758
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27 160 руб.
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Характеристики
Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Impex
Barcode
[0190759631713]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
Sing And Dance With Frank Sinatra
Жанр
Jazz
Трек-лист
Lover, It's Only a Paper Moon, My Blue Heaven, It All Depends on You, You Do Something to Me, Should I, The Continental, When You're Smiling (The Whole World Smiles with You), You Do Something to Me (Orchestral backing track/False starts/Alternate vocal take), It's Only a Paper Moon - Alternate Take, Farewell, Farewell to Love ("Barbecue Riffs"), Deep Night, American Beauty Rose (Orchestral Backing Track), American Beauty Rose (Vocal Take), Meet Me at the Copa, It All Depends on You (Includes Pr
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Impex 1STEP
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Frank Sinatra - Sing And Dance With Frank Sinatra (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0190759631713) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lover, It's Only a Paper Moon, My Blue Heaven, It All Depends on You, You Do Something to Me, Should I, The Continental, When You're Smiling (The Whole World Smiles with You), You Do Something to Me (Orchestral backing track/False starts/Alternate vocal take), It's Only a Paper Moon - Alternate Take, Farewell, Farewell to Love ("Barbecue Riffs"), Deep Night, American Beauty Rose (Orchestral Backing Track), American Beauty Rose (Vocal Take), Meet Me at the Copa, It All Depends on You (Includes Previously Unreleased Session Material)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Impex
Barcode
[0190759631713]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
Sing And Dance With Frank Sinatra
Жанр
Jazz
Трек-лист
Lover, It's Only a Paper Moon, My Blue Heaven, It All Depends on You, You Do Something to Me, Should I, The Continental, When You're Smiling (The Whole World Smiles with You), You Do Something to Me (Orchestral backing track/False starts/Alternate vocal take), It's Only a Paper Moon - Alternate Take, Farewell, Farewell to Love ("Barbecue Riffs"), Deep Night, American Beauty Rose (Orchestral Backing Track), American Beauty Rose (Vocal Take), Meet Me at the Copa, It All Depends on You (Includes Pr
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Impex 1STEP
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lover, It's Only a Paper Moon, My Blue Heaven, It All Depends on You, You Do Something to Me, Should I, The Continental, When You're Smiling (The Whole World Smiles with You), You Do Something to Me (Orchestral backing track/False starts/Alternate vocal take), It's Only a Paper Moon - Alternate Take, Farewell, Farewell to Love ("Barbecue Riffs"), Deep Night, American Beauty Rose (Orchestral Backing Track), American Beauty Rose (Vocal Take), Meet Me at the Copa, It All Depends on You (Includes Previously Unreleased Session Material)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Frank Sinatra - Sing And Dance With Frank Sinatra (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0190759631713) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 27160 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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