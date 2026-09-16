Seiji Ozawa - Ravel: The Orchestral Works (Box) (Analogue, Original Source) (0028948667222) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Seiji Ozawa - Ravel: The Orchestral Works (Box) (Analogue, Original Source) (0028948667222) виниловая пластинка
В ознаменование 150-летия со дня рождения Мориса Равеля этот бокс-сет из 4 пластинок представляет оркестровые произведения композитора в великолепном звучании. В 1970-х годах Бостонский симфонический оркестр (BSO) был первоклассным коллективом, имевшим репутацию самого важного «французского» оркестра Америки со времен Сержа Кусевицкого и Шарля Мюнша. Сэйдзи Одзава был музыкальным руководителем BSO с 1973 по 2002 год, и эти записи Равеля, сделанные в самом начале пребывания маэстро в Бостоне, являются одними из лучших результатов их сотрудничества. THE ORIGINAL SOURCE — это новая серия выдающихся альбомов, переизданных на виниле. Это лимитированные и пронумерованные релизы, выпущенные на 180-граммовом виниле, в люксовом оформлении. Знаменитая берлинская студия Emil Berliner Studios занимается ремастерингом 4-дорожечных записей 1970-х годов, используя свои собственные передовые и 100% чистые аналоговые технологии (AAA) для создания версий с максимально возможным качеством звука. По сравнению с оригинальными релизами преимущества в звуке выдающиеся: больше четкости, больше деталей и лучшая частотная характеристика, меньше шума, меньше искажений, меньше компрессии - максимально возможное аудиофильское качество, которое дает слушателям возможность наслаждаться этим репертуаром, как никогда раньше.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Отзывы о товаре Seiji Ozawa - Ravel: The Orchestral Works (Box) (Analogue, Original Source) (0028948667222) виниловая пластинка