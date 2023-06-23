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Enya - A Box Of Dreams (Box) (coloured) (0190296707018) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Enya - A Box Of Dreams (Box) (coloured) (0190296707018) виниловая пластинка

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Enya - A Box Of Dreams (Box) (coloured) (0190296707018) виниловая пластинка - фото 1
Enya - A Box Of Dreams (Box) (coloured) (0190296707018) виниловая пластинка - фото 2
Enya - A Box Of Dreams (Box) (coloured) (0190296707018) виниловая пластинка - фото 3
Enya - A Box Of Dreams (Box) (coloured) (0190296707018) виниловая пластинка - фото 4
Enya - A Box Of Dreams (Box) (coloured) (0190296707018) виниловая пластинка - фото 5
Enya - A Box Of Dreams (Box) (coloured) (0190296707018) виниловая пластинка - фото 6
Enya - A Box Of Dreams (Box) (coloured) (0190296707018) виниловая пластинка - фото 7
Enya - A Box Of Dreams (Box) (coloured) (0190296707018) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.06.2023
Исполнитель
Enya
Альбом (сингл)
A Box Of Dreams
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Enya - A Box Of Dreams (Box) (coloured) (0190296707018) виниловая пластинка - фото 1
  • Enya - A Box Of Dreams (Box) (coloured) (0190296707018) виниловая пластинка - фото 2
  • Enya - A Box Of Dreams (Box) (coloured) (0190296707018) виниловая пластинка - фото 3
  • Enya - A Box Of Dreams (Box) (coloured) (0190296707018) виниловая пластинка - фото 4
  • Enya - A Box Of Dreams (Box) (coloured) (0190296707018) виниловая пластинка - фото 5
  • Enya - A Box Of Dreams (Box) (coloured) (0190296707018) виниловая пластинка - фото 6
  • Enya - A Box Of Dreams (Box) (coloured) (0190296707018) виниловая пластинка - фото 7
  • Enya - A Box Of Dreams (Box) (coloured) (0190296707018) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 280 руб. 
Начислим 918 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624444
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Enya - A Box Of Dreams (Box) (coloured) (0190296707018) виниловая пластинка
29 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
6 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296707018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.06.2023
Исполнитель
Enya
Альбом (сингл)
A Box Of Dreams
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Enya - A Box Of Dreams (Box) (coloured) (0190296707018) виниловая пластинка

Выпущенный в 1997 году ограниченным тиражом на трех компакт-дисках, альбом Enya A Box of Dreams стал обязательным предметом коллекционирования среди поклонников. Двадцать пять лет спустя A Box of Dreams получил долгожданное переиздание, впервые выйдя на виниле в красиво оформленном, экологичном шестидисковом бокс-сете, сделанном из 100% переработанного картона и винила. Набор включает в себя основные моменты первой половины карьеры Энии, начиная с ее дебютного альбома с собственным названием (позже переизданного и расширенного как The Celts) и заканчивая синглом Only If..., только что выпущенным и вошедшим в ее первый best of Paint The Sky With Stars.

Отзывы о товаре Enya - A Box Of Dreams (Box) (coloured) (0190296707018) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
6 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296707018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.06.2023
Исполнитель
Enya
Альбом (сингл)
A Box Of Dreams
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Описание
Выпущенный в 1997 году ограниченным тиражом на трех компакт-дисках, альбом Enya A Box of Dreams стал обязательным предметом коллекционирования среди поклонников. Двадцать пять лет спустя A Box of Dreams получил долгожданное переиздание, впервые выйдя на виниле в красиво оформленном, экологичном шестидисковом бокс-сете, сделанном из 100% переработанного картона и винила. Набор включает в себя основные моменты первой половины карьеры Энии, начиная с ее дебютного альбома с собственным названием (позже переизданного и расширенного как The Celts) и заканчивая синглом Only If..., только что выпущенным и вошедшим в ее первый best of Paint The Sky With Stars.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Enya - A Box Of Dreams (Box) (coloured) (0190296707018) виниловая пластинка - купить по цене 29280 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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