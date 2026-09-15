0753088451577, Steely Dan, Gaucho (Box) (Audiophile One-Step Pressing) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара 0753088451577, Steely Dan, Gaucho (Box) (Audiophile One-Step Pressing) виниловая пластинка
Погрузитесь в атмосферу роскоши и музыкального совершенства с виниловой пластинкой "Gaucho" от легендарной группы Steely Dan. Этот уникальный бокс-сет включает в себя два виниловых диска формата 200 грамм, прессованных специальным методом Audiophile One-Step Pressing с частотой вращения 45 оборотов в минуту. Альбом "Gaucho" – это истинное произведение искусства в мире аудиофильской музыки. Кристально чистый звук, точность исполнения и уникальный стиль группы Steely Dan сделают ваше прослушивание незабываемым. Не упустите возможность пополнить свою музыкальную коллекцию этим редким и ограниченным изданием. Купите виниловую пластинку "Steely Dan / Gaucho" и окунитесь в мир высококачественного звука и музыкального мастерства. Этот бокс-сет станет настоящим кладом для истинных ценителей качественной музыки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 27 050 руб.6763 руб. в СплитThe Beatles - Revolver (Box) (0602445599523) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 27 160 руб.6790 руб. в СплитFrank Sinatra - Sing And Dance With Frank Sinatra (Box) (Audioph...
-
В наличииЦена 27 170 руб.6793 руб. в СплитDio - The Studio Albums 1996-2004 (Box) (coloured) (405053881646...
-
В наличииЦена 27 280 руб.6820 руб. в СплитBilly Joel - The Vinyl Collection, Vol.2 (Box) (0194399571811) в...
-
В наличииЦена 27 280 руб.6820 руб. в СплитPaul Sawtelle - Live At Pacific Audio Fest (Audiophile One-Step ...
-
В наличииЦена 27 280 руб.6820 руб. в СплитAlva Noto - Xerrox Vol.1-5 (Box) (4251804155588) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 27 870 руб.6968 руб. в СплитPink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (Deluxe Box S...
-
В наличииЦена 27 990 руб.6998 руб. в СплитSeiji Ozawa - Ravel: The Orchestral Works (Box) (Analogue, Origi...
-
В наличииЦена 28 460 руб.7115 руб. в СплитSteely Dan, Aja (Box) (Analogue) (0753088144578) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 28 460 руб.7115 руб. в СплитSteely Dan - Katy Lied (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (075...
-
В наличииЦена 28 460 руб.7115 руб. в СплитSteely Dan - The Royal Scam (Box) (Audiophile One-Step Pressing)...
-
В наличииЦена 28 470 руб.7118 руб. в СплитMarvin Gaye, Marvin Gaye 1966 - 1970 (Box) (0600753535042) винил...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре 0753088451577, Steely Dan, Gaucho (Box) (Audiophile One-Step Pressing) виниловая пластинка