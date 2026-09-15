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0753088451577, Steely Dan, Gaucho (Box) (Audiophile One-Step Pressing) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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0753088451577, Steely Dan, Gaucho (Box) (Audiophile One-Step Pressing) виниловая пластинка

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0753088451577, Steely Dan, Gaucho (Box) (Audiophile One-Step Pressing) виниловая пластинка - фото 1
0753088451577, Steely Dan, Gaucho (Box) (Audiophile One-Step Pressing) виниловая пластинка - фото 2
0753088451577, Steely Dan, Gaucho (Box) (Audiophile One-Step Pressing) виниловая пластинка - фото 3
0753088451577, Steely Dan, Gaucho (Box) (Audiophile One-Step Pressing) виниловая пластинка - фото 4
0753088451577, Steely Dan, Gaucho (Box) (Audiophile One-Step Pressing) виниловая пластинка - фото 5
0753088451577, Steely Dan, Gaucho (Box) (Audiophile One-Step Pressing) виниловая пластинка - фото 6
0753088451577, Steely Dan, Gaucho (Box) (Audiophile One-Step Pressing) виниловая пластинка - фото 7
0753088451577, Steely Dan, Gaucho (Box) (Audiophile One-Step Pressing) виниловая пластинка - фото 8
0753088451577, Steely Dan, Gaucho (Box) (Audiophile One-Step Pressing) виниловая пластинка - фото 9
0753088451577, Steely Dan, Gaucho (Box) (Audiophile One-Step Pressing) виниловая пластинка - фото 10
0753088451577, Steely Dan, Gaucho (Box) (Audiophile One-Step Pressing) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Steely Dan
Альбом (сингл)
Gaucho
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное, прозрачный винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 0753088451577, Steely Dan, Gaucho (Box) (Audiophile One-Step Pressing) виниловая пластинка - фото 1
  • 0753088451577, Steely Dan, Gaucho (Box) (Audiophile One-Step Pressing) виниловая пластинка - фото 2
  • 0753088451577, Steely Dan, Gaucho (Box) (Audiophile One-Step Pressing) виниловая пластинка - фото 3
  • 0753088451577, Steely Dan, Gaucho (Box) (Audiophile One-Step Pressing) виниловая пластинка - фото 4
  • 0753088451577, Steely Dan, Gaucho (Box) (Audiophile One-Step Pressing) виниловая пластинка - фото 5
  • 0753088451577, Steely Dan, Gaucho (Box) (Audiophile One-Step Pressing) виниловая пластинка - фото 6
  • 0753088451577, Steely Dan, Gaucho (Box) (Audiophile One-Step Pressing) виниловая пластинка - фото 7
  • 0753088451577, Steely Dan, Gaucho (Box) (Audiophile One-Step Pressing) виниловая пластинка - фото 8
  • 0753088451577, Steely Dan, Gaucho (Box) (Audiophile One-Step Pressing) виниловая пластинка - фото 9
  • 0753088451577, Steely Dan, Gaucho (Box) (Audiophile One-Step Pressing) виниловая пластинка - фото 10
  • 0753088451577, Steely Dan, Gaucho (Box) (Audiophile One-Step Pressing) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 460 руб. 
Начислим 894 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667478
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
0753088451577, Steely Dan, Gaucho (Box) (Audiophile One-Step Pressing) виниловая пластинка
28 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088451577]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Steely Dan
Альбом (сингл)
Gaucho
Жанр
Jazz
Трек-лист
Babylon Sisters, Hey Nineteen, Glamour Profession, Gaucho, Time Out Of Mind, My Rival, Third World Man
Версия издания
лимитированное, прозрачный винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
UHQR by Analogue Productions
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0753088451577, Steely Dan, Gaucho (Box) (Audiophile One-Step Pressing) виниловая пластинка

Погрузитесь в атмосферу роскоши и музыкального совершенства с виниловой пластинкой "Gaucho" от легендарной группы Steely Dan. Этот уникальный бокс-сет включает в себя два виниловых диска формата 200 грамм, прессованных специальным методом Audiophile One-Step Pressing с частотой вращения 45 оборотов в минуту. Альбом "Gaucho" – это истинное произведение искусства в мире аудиофильской музыки. Кристально чистый звук, точность исполнения и уникальный стиль группы Steely Dan сделают ваше прослушивание незабываемым. Не упустите возможность пополнить свою музыкальную коллекцию этим редким и ограниченным изданием. Купите виниловую пластинку "Steely Dan / Gaucho" и окунитесь в мир высококачественного звука и музыкального мастерства. Этот бокс-сет станет настоящим кладом для истинных ценителей качественной музыки.

Отзывы о товаре 0753088451577, Steely Dan, Gaucho (Box) (Audiophile One-Step Pressing) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088451577]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Steely Dan
Альбом (сингл)
Gaucho
Жанр
Jazz
Трек-лист
Babylon Sisters, Hey Nineteen, Glamour Profession, Gaucho, Time Out Of Mind, My Rival, Third World Man
Версия издания
лимитированное, прозрачный винил
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
UHQR by Analogue Productions
Страна производитель
Германия
Описание
Погрузитесь в атмосферу роскоши и музыкального совершенства с виниловой пластинкой "Gaucho" от легендарной группы Steely Dan. Этот уникальный бокс-сет включает в себя два виниловых диска формата 200 грамм, прессованных специальным методом Audiophile One-Step Pressing с частотой вращения 45 оборотов в минуту. Альбом "Gaucho" – это истинное произведение искусства в мире аудиофильской музыки. Кристально чистый звук, точность исполнения и уникальный стиль группы Steely Dan сделают ваше прослушивание незабываемым. Не упустите возможность пополнить свою музыкальную коллекцию этим редким и ограниченным изданием. Купите виниловую пластинку "Steely Dan / Gaucho" и окунитесь в мир высококачественного звука и музыкального мастерства. Этот бокс-сет станет настоящим кладом для истинных ценителей качественной музыки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


0753088451577, Steely Dan, Gaucho (Box) (Audiophile One-Step Pressing) виниловая пластинка - стоимость товара 28460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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