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Peter Frampton - In The Studio 1972- 1975 (Box) (Analogue) (0680270758117) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Peter Frampton - In The Studio 1972- 1975 (Box) (Analogue) (0680270758117) виниловая пластинка

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Peter Frampton - In The Studio 1972- 1975 (Box) (Analogue) (0680270758117) виниловая пластинка - фото 1
Peter Frampton - In The Studio 1972- 1975 (Box) (Analogue) (0680270758117) виниловая пластинка - фото 2
Peter Frampton - In The Studio 1972- 1975 (Box) (Analogue) (0680270758117) виниловая пластинка - фото 3
Peter Frampton - In The Studio 1972- 1975 (Box) (Analogue) (0680270758117) виниловая пластинка - фото 4
Peter Frampton - In The Studio 1972- 1975 (Box) (Analogue) (0680270758117) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Peter Frampton
Альбом (сингл)
In The Studio 1972- 1975
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Peter Frampton - In The Studio 1972- 1975 (Box) (Analogue) (0680270758117) виниловая пластинка - фото 1
  • Peter Frampton - In The Studio 1972- 1975 (Box) (Analogue) (0680270758117) виниловая пластинка - фото 2
  • Peter Frampton - In The Studio 1972- 1975 (Box) (Analogue) (0680270758117) виниловая пластинка - фото 3
  • Peter Frampton - In The Studio 1972- 1975 (Box) (Analogue) (0680270758117) виниловая пластинка - фото 4
  • Peter Frampton - In The Studio 1972- 1975 (Box) (Analogue) (0680270758117) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 820 руб. 
Начислим 966 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692649
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Peter Frampton - In The Studio 1972- 1975 (Box) (Analogue) (0680270758117) виниловая пластинка
30 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intervention
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Intervention Records
Barcode
[0680270758117]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Peter Frampton
Альбом (сингл)
In The Studio 1972- 1975
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Fig Tree Bay, Wind Of Change, Lady Lieright, Jumping Jack Flash, Its A Plain Shame, Oh For Another Day, All I Want To Be (Is By Your Side), The Lodger, Hard, Alright, I Got My Eyes On You, All Night Long, Lines On My Face, Which Way The Wind Blows, I Believe (When I Fall In Love With You It Will Be Forever), White Sugar, Dont Fade Away, Just The Time Of Year, Do You Feel Like We Do, Days Dawning, Show Me The Way, One More Time, The Crying Clown, Fanfare, Nowheres Too Far (For My Baby), Nassau, B
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Peter Frampton - In The Studio 1972- 1975 (Box) (Analogue) (0680270758117) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Peter Frampton / In The Studio 1972-1975 (Box) (Limited) (3LP) — это великолепный сборник, представляющий лучшее из творчества выдающегося музыканта, который оставил значительный след в истории рок-музыки. В этом лимитированном издании собраны записи, знакомящие слушателей с эволюцией звука Фрамптона в ранние годы его карьеры. Компактный бокс, в который входят три пластинки, станет настоящей жемчужиной для коллекционеров и поклонников. Не упустите возможность купить виниловую пластинку, чтобы насладиться исключительным качеством звучания и уникальной атмосферой!



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Peter Frampton - In The Studio 1972- 1975 (Box) (Analogue) (0680270758117) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Intervention
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Intervention Records
Barcode
[0680270758117]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Peter Frampton
Альбом (сингл)
In The Studio 1972- 1975
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Fig Tree Bay, Wind Of Change, Lady Lieright, Jumping Jack Flash, Its A Plain Shame, Oh For Another Day, All I Want To Be (Is By Your Side), The Lodger, Hard, Alright, I Got My Eyes On You, All Night Long, Lines On My Face, Which Way The Wind Blows, I Believe (When I Fall In Love With You It Will Be Forever), White Sugar, Dont Fade Away, Just The Time Of Year, Do You Feel Like We Do, Days Dawning, Show Me The Way, One More Time, The Crying Clown, Fanfare, Nowheres Too Far (For My Baby), Nassau, B
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Описание
Виниловая пластинка Peter Frampton / In The Studio 1972-1975 (Box) (Limited) (3LP) — это великолепный сборник, представляющий лучшее из творчества выдающегося музыканта, который оставил значительный след в истории рок-музыки. В этом лимитированном издании собраны записи, знакомящие слушателей с эволюцией звука Фрамптона в ранние годы его карьеры. Компактный бокс, в который входят три пластинки, станет настоящей жемчужиной для коллекционеров и поклонников. Не упустите возможность купить виниловую пластинку, чтобы насладиться исключительным качеством звучания и уникальной атмосферой!


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Peter Frampton - In The Studio 1972- 1975 (Box) (Analogue) (0680270758117) виниловая пластинка - стоимость товара 30820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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