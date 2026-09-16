OST - Zack Snyder's Justice League (Junkie XL) (Box) (0810041486394) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Zack Snyders Justice League
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 410 руб.
В наличии
Код товара: 707131
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31 410 руб.
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Характеристики
Бренд
Mondo
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
6 LP
Лэйбл
Mondo Music
Barcode
[0810041486394]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Zack Snyders Justice League
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Song To The Siren, A Hunter Gathers, Migratory, Things Fall Apart, Wonder Woman Defending / And What Rough Beast, We Do This Together, The Will To Power, Smoke Become Fire, World Ending Fire, Middle Mass, Long Division, No Paradise, No Fall, The Center Will Not Hold, Twenty Centuries Of Stony Sleep, As Above, So Below, No Dog, No Master, Take This Kingdom By Force, A Splinter From The Thorn That Pricked You, Cyborg Becoming / Human All Too Human, The Path Chooses You, Aquaman Returning / Carry Y
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Zack Snyder's Justice League (Junkie XL) (Box) (0810041486394) виниловая пластинка
Первый аудиорелиз полного саундтрека Тома Холкенборга (он же Junkie XL) для режиссерской версии оригинального фильма «Лига справедливости» режиссера Зака ??Снайдера с Беном Аффлеком в главной роли, выпущенной после протестов фанатов. Лимитированный бокс-сет, 180 г винил. Невероятный композитор, стоящий за одним из крупнейших триумфов последнего десятилетия в области кинопроизводства (Mad Max: Fury Road), Том Холкенборг создал саундтрек, такой же величественный и уникальный, как и сам четырехчасовой эпический фильм, который был выпущен на HBO Max в марте 2021 года.
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Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
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Бренд
Mondo
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
6 LP
Лэйбл
Mondo Music
Barcode
[0810041486394]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Zack Snyders Justice League
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Song To The Siren, A Hunter Gathers, Migratory, Things Fall Apart, Wonder Woman Defending / And What Rough Beast, We Do This Together, The Will To Power, Smoke Become Fire, World Ending Fire, Middle Mass, Long Division, No Paradise, No Fall, The Center Will Not Hold, Twenty Centuries Of Stony Sleep, As Above, So Below, No Dog, No Master, Take This Kingdom By Force, A Splinter From The Thorn That Pricked You, Cyborg Becoming / Human All Too Human, The Path Chooses You, Aquaman Returning / Carry Y
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Первый аудиорелиз полного саундтрека Тома Холкенборга (он же Junkie XL) для режиссерской версии оригинального фильма «Лига справедливости» режиссера Зака ??Снайдера с Беном Аффлеком в главной роли, выпущенной после протестов фанатов. Лимитированный бокс-сет, 180 г винил. Невероятный композитор, стоящий за одним из крупнейших триумфов последнего десятилетия в области кинопроизводства (Mad Max: Fury Road), Том Холкенборг создал саундтрек, такой же величественный и уникальный, как и сам четырехчасовой эпический фильм, который был выпущен на HBO Max в марте 2021 года.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
OST - Zack Snyder's Justice League (Junkie XL) (Box) (0810041486394) виниловая пластинка – стоимость товара 31410 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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