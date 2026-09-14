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Stefan Skold - Mozart: Requiem (Analogue) (0762765869093) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Stefan Skold - Mozart: Requiem (Analogue) (0762765869093) виниловая пластинка

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Stefan Skold - Mozart: Requiem (Analogue) (0762765869093) - фото 2
Stefan Skold - Mozart: Requiem (Analogue) (0762765869093) - фото 3
Stefan Skold - Mozart: Requiem (Analogue) (0762765869093) - фото 4
Stefan Skold - Mozart: Requiem (Analogue) (0762765869093) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Stefan Skold
Альбом (сингл)
MOZART: REQUIEM
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Stefan Skold - Mozart: Requiem (Analogue) (0762765869093) - фото 1
  • Stefan Skold - Mozart: Requiem (Analogue) (0762765869093) - фото 2
  • Stefan Skold - Mozart: Requiem (Analogue) (0762765869093) - фото 3
  • Stefan Skold - Mozart: Requiem (Analogue) (0762765869093) - фото 4
  • Stefan Skold - Mozart: Requiem (Analogue) (0762765869093) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733533
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Характеристики

Бренд
2xHD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
2xHD
Barcode
[0762765869093]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Stefan Skold
Альбом (сингл)
MOZART: REQUIEM
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Requiem, Dies Irae, Tuba Mirum, Rex Tremendae, Recordare, Confutatis, Lacrymosa, Domine Jesu, Hostias, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stefan Skold - Mozart: Requiem (Analogue) (0762765869093) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Requiem, Dies Irae, Tuba Mirum, Rex Tremendae, Recordare, Confutatis, Lacrymosa, Domine Jesu, Hostias, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei

Отзывы о товаре Stefan Skold - Mozart: Requiem (Analogue) (0762765869093) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
2xHD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
2xHD
Barcode
[0762765869093]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Stefan Skold
Альбом (сингл)
MOZART: REQUIEM
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Requiem, Dies Irae, Tuba Mirum, Rex Tremendae, Recordare, Confutatis, Lacrymosa, Domine Jesu, Hostias, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Requiem, Dies Irae, Tuba Mirum, Rex Tremendae, Recordare, Confutatis, Lacrymosa, Domine Jesu, Hostias, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei
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