Eminem - The Eminem Show (0606949329013) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Eminem
Альбом (сингл)
The Eminem Show
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 401995
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Характеристики
Бренд
Shady Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Исполнитель
Eminem
Альбом (сингл)
The Eminem Show
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Eminem - The Eminem Show (0606949329013) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Curtains Up (Skit)
|0:29
|A2
|White America
|5:24
|A3
|Business
|4:11
|A4
|Cleanin Out My Closet
|4:57
|A5
|Square Dance
|5:23
|B1
|The Kiss (Skit)
|1:15
|B2
|Soldier
|3:46
|B3
|Say Goodbye Hollywood
|4:32
|B4
|Drips
|4:45
|B5
|Without Me
|4:50
|C1
|Paul Rosenberg (Skit)
|0:22
|C2
|Sing For The Moment
|5:39
|C3
|Superman
|5:50
|C4
|Hailie's Song
|5:20
|D1
|Steve Berman (Skit)
|0:33
|D2
|When The Music Stops
|4:29
|D3
|Say What You Say
|5:09
|D4
|Till I Collapse
|4:57
|D5
|My Dad's Gone Crazy
|4:27
|D6
|Curtains Close (Skit)
|1:01
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Shady Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Исполнитель
Eminem
Альбом (сингл)
The Eminem Show
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Curtains Up (Skit)
|0:29
|A2
|White America
|5:24
|A3
|Business
|4:11
|A4
|Cleanin Out My Closet
|4:57
|A5
|Square Dance
|5:23
|B1
|The Kiss (Skit)
|1:15
|B2
|Soldier
|3:46
|B3
|Say Goodbye Hollywood
|4:32
|B4
|Drips
|4:45
|B5
|Without Me
|4:50
|C1
|Paul Rosenberg (Skit)
|0:22
|C2
|Sing For The Moment
|5:39
|C3
|Superman
|5:50
|C4
|Hailie's Song
|5:20
|D1
|Steve Berman (Skit)
|0:33
|D2
|When The Music Stops
|4:29
|D3
|Say What You Say
|5:09
|D4
|Till I Collapse
|4:57
|D5
|My Dad's Gone Crazy
|4:27
|D6
|Curtains Close (Skit)
|1:01
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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