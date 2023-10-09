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Eagles - Long Road Out Of Eden (0603497845514) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Eagles - Long Road Out Of Eden (0603497845514) виниловая пластинка

4 Отзывы
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Eagles - Long Road Out Of Eden (0603497845514) виниловая пластинка - фото 1
Eagles - Long Road Out Of Eden (0603497845514) виниловая пластинка - фото 2
Eagles - Long Road Out Of Eden (0603497845514) виниловая пластинка - фото 3
Eagles - Long Road Out Of Eden (0603497845514) виниловая пластинка - фото 4
Eagles - Long Road Out Of Eden (0603497845514) виниловая пластинка - фото 5
Eagles - Long Road Out Of Eden (0603497845514) виниловая пластинка - фото 6
Eagles - Long Road Out Of Eden (0603497845514) виниловая пластинка - фото 7
Eagles - Long Road Out Of Eden (0603497845514) виниловая пластинка - фото 8
Eagles - Long Road Out Of Eden (0603497845514) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Eagles
Альбом (сингл)
Long Road Out Of Eden
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Eagles - Long Road Out Of Eden (0603497845514) виниловая пластинка - фото 1
  • Eagles - Long Road Out Of Eden (0603497845514) виниловая пластинка - фото 2
  • Eagles - Long Road Out Of Eden (0603497845514) виниловая пластинка - фото 3
  • Eagles - Long Road Out Of Eden (0603497845514) виниловая пластинка - фото 4
  • Eagles - Long Road Out Of Eden (0603497845514) виниловая пластинка - фото 5
  • Eagles - Long Road Out Of Eden (0603497845514) виниловая пластинка - фото 6
  • Eagles - Long Road Out Of Eden (0603497845514) виниловая пластинка - фото 7
  • Eagles - Long Road Out Of Eden (0603497845514) виниловая пластинка - фото 8
  • Eagles - Long Road Out Of Eden (0603497845514) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500530
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Eagles - Long Road Out Of Eden (0603497845514) виниловая пластинка
5 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497845514[
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Eagles
Альбом (сингл)
Long Road Out Of Eden
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Hotel California, New Kid In Town, Life In The Fast Lane, Wasted Time, Wasted Time (Reprise), Victim Of Love, Pretty Maids All In A Row, Try And Love Again, The Last Resort
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eagles - Long Road Out Of Eden (0603497845514) виниловая пластинка

Long Road Out of Eden – студийный двойной альбом Eagles, выпущенный в 2007 году. Это первый полноформатный альбом группы с новым материалом за 28 лет, что сделало его важным возвращением. Альбом отличается масштабностью: это двойной релиз с широкой стилистической палитрой, включающей классический кантри-рок, поп-рок и элементы блюзовой баллады. Продакшн современный, но при этом сохраняет фирменное «чистое» звучание Eagles. Ключевые треки – «How Long», «Busy Being Fabulous», «I Dreamed There Was No War» и заглавная «Long Road Out of Eden». Тематика песен варьируется от личных размышлений до социальных и политических комментариев. Вокальные партии распределены между участниками, включая Don Henley и Glenn Frey, чьи гармонии остаются центральной частью звучания группы. Альбом получил премию Grammy и стал коммерчески успешным, подтвердив, что Eagles способны выпускать актуальный материал даже спустя десятилетия.

Отзывы о товаре Eagles - Long Road Out Of Eden (0603497845514) виниловая пластинка

09.10.2023
Михаил

Достоинства:
Очень хороший альбом.
Редко когда "старички" после молчания выдают крутой альбом.
Отличное оформление.

Недостатки:
Для мен пережали запись.
Иногда режут эски.
18.09.2022
сЕРГЕЙ

Достоинства:
30 октября 2007 года после восемнадцати лет молчания вышел седьмой и последний студийный альбом Eagles "Long Road Out Of Eden". Очень достойный по содержанию , ставший мультиплатиновым . Двойной альбом в котором кантри - рок , баллады и рок-н-роллы . Не зря Eagles до сих пор не забыты и уважаемы .

Недостатки:
нет

Комментарий:
Звучание альбома отличное . Полиграфия и оформление очень стильное и качественное .
25.08.2022
Елена

Достоинства:
Отличное оформление, качественная полиграфия , твердый картон , 180 гр. черные диски - коллекционное издание . Качество записи отличное . Альбом содержит очень красивые и мелодичные вещи . Общая продолжительность звучания превышает 90 минут .

Недостатки:
Не выявлено .

Комментарий:
Двойной альбом "Долгий путь из Эдема " выпущен 30 октября 2007 года . Это первый студийный альбом группы с 1979 года , записывался с 2001 по 2007 год . Седьмой и самый последний студийный альбом американской рок-группы the Eagles . Он принес группе две премии Грэмми . С тех пор было продано больше 7 миллионов копий .
20.11.2021
Алексей

Достоинства:
Достойная полиграфия и качественный звук.

Недостатки:
Может, что нет антистатических пакетов.

Комментарий:
На мой взгляд один из лучших альбомов группы. К тому же последний в их дискографии и больше не планируется.
Качественный кантри-рок, слушается на одном дыхании, т.е альбом SUPER!!!!! Рекомендую к приобретению в КОТОФОТО по очень привлекательной цене.



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497845514[
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Eagles
Альбом (сингл)
Long Road Out Of Eden
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Hotel California, New Kid In Town, Life In The Fast Lane, Wasted Time, Wasted Time (Reprise), Victim Of Love, Pretty Maids All In A Row, Try And Love Again, The Last Resort
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Long Road Out of Eden – студийный двойной альбом Eagles, выпущенный в 2007 году. Это первый полноформатный альбом группы с новым материалом за 28 лет, что сделало его важным возвращением. Альбом отличается масштабностью: это двойной релиз с широкой стилистической палитрой, включающей классический кантри-рок, поп-рок и элементы блюзовой баллады. Продакшн современный, но при этом сохраняет фирменное «чистое» звучание Eagles. Ключевые треки – «How Long», «Busy Being Fabulous», «I Dreamed There Was No War» и заглавная «Long Road Out of Eden». Тематика песен варьируется от личных размышлений до социальных и политических комментариев. Вокальные партии распределены между участниками, включая Don Henley и Glenn Frey, чьи гармонии остаются центральной частью звучания группы. Альбом получил премию Grammy и стал коммерчески успешным, подтвердив, что Eagles способны выпускать актуальный материал даже спустя десятилетия.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
09.10.2023
Михаил

Достоинства:
Очень хороший альбом.
Редко когда "старички" после молчания выдают крутой альбом.
Отличное оформление.

Недостатки:
Для мен пережали запись.
Иногда режут эски.
18.09.2022
сЕРГЕЙ

Достоинства:
30 октября 2007 года после восемнадцати лет молчания вышел седьмой и последний студийный альбом Eagles "Long Road Out Of Eden". Очень достойный по содержанию , ставший мультиплатиновым . Двойной альбом в котором кантри - рок , баллады и рок-н-роллы . Не зря Eagles до сих пор не забыты и уважаемы .

Недостатки:
нет

Комментарий:
Звучание альбома отличное . Полиграфия и оформление очень стильное и качественное .
25.08.2022
Елена

Достоинства:
Отличное оформление, качественная полиграфия , твердый картон , 180 гр. черные диски - коллекционное издание . Качество записи отличное . Альбом содержит очень красивые и мелодичные вещи . Общая продолжительность звучания превышает 90 минут .

Недостатки:
Не выявлено .

Комментарий:
Двойной альбом "Долгий путь из Эдема " выпущен 30 октября 2007 года . Это первый студийный альбом группы с 1979 года , записывался с 2001 по 2007 год . Седьмой и самый последний студийный альбом американской рок-группы the Eagles . Он принес группе две премии Грэмми . С тех пор было продано больше 7 миллионов копий .
20.11.2021
Алексей

Достоинства:
Достойная полиграфия и качественный звук.

Недостатки:
Может, что нет антистатических пакетов.

Комментарий:
На мой взгляд один из лучших альбомов группы. К тому же последний в их дискографии и больше не планируется.
Качественный кантри-рок, слушается на одном дыхании, т.е альбом SUPER!!!!! Рекомендую к приобретению в КОТОФОТО по очень привлекательной цене.


Eagles - Long Road Out Of Eden (0603497845514) виниловая пластинка – стоимость товара 5580 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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