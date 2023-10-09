Eagles - Long Road Out Of Eden (0603497845514) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Eagles - Long Road Out Of Eden (0603497845514) виниловая пластинка
Long Road Out of Eden – студийный двойной альбом Eagles, выпущенный в 2007 году. Это первый полноформатный альбом группы с новым материалом за 28 лет, что сделало его важным возвращением. Альбом отличается масштабностью: это двойной релиз с широкой стилистической палитрой, включающей классический кантри-рок, поп-рок и элементы блюзовой баллады. Продакшн современный, но при этом сохраняет фирменное «чистое» звучание Eagles. Ключевые треки – «How Long», «Busy Being Fabulous», «I Dreamed There Was No War» и заглавная «Long Road Out of Eden». Тематика песен варьируется от личных размышлений до социальных и политических комментариев. Вокальные партии распределены между участниками, включая Don Henley и Glenn Frey, чьи гармонии остаются центральной частью звучания группы. Альбом получил премию Grammy и стал коммерчески успешным, подтвердив, что Eagles способны выпускать актуальный материал даже спустя десятилетия.
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Достоинства:
Очень хороший альбом.
Редко когда "старички" после молчания выдают крутой альбом.
Отличное оформление.
Недостатки:
Для мен пережали запись.
Иногда режут эски.
Достоинства:
30 октября 2007 года после восемнадцати лет молчания вышел седьмой и последний студийный альбом Eagles "Long Road Out Of Eden". Очень достойный по содержанию , ставший мультиплатиновым . Двойной альбом в котором кантри - рок , баллады и рок-н-роллы . Не зря Eagles до сих пор не забыты и уважаемы .
Недостатки:
нет
Комментарий:
Звучание альбома отличное . Полиграфия и оформление очень стильное и качественное .
Достоинства:
Отличное оформление, качественная полиграфия , твердый картон , 180 гр. черные диски - коллекционное издание . Качество записи отличное . Альбом содержит очень красивые и мелодичные вещи . Общая продолжительность звучания превышает 90 минут .
Недостатки:
Не выявлено .
Комментарий:
Двойной альбом "Долгий путь из Эдема " выпущен 30 октября 2007 года . Это первый студийный альбом группы с 1979 года , записывался с 2001 по 2007 год . Седьмой и самый последний студийный альбом американской рок-группы the Eagles . Он принес группе две премии Грэмми . С тех пор было продано больше 7 миллионов копий .
Достоинства:
Достойная полиграфия и качественный звук.
Недостатки:
Может, что нет антистатических пакетов.
Комментарий:
На мой взгляд один из лучших альбомов группы. К тому же последний в их дискографии и больше не планируется.
Качественный кантри-рок, слушается на одном дыхании, т.е альбом SUPER!!!!! Рекомендую к приобретению в КОТОФОТО по очень привлекательной цене.
Отзывы о товаре Eagles - Long Road Out Of Eden (0603497845514) виниловая пластинка
Достоинства:
Очень хороший альбом.
Редко когда "старички" после молчания выдают крутой альбом.
Отличное оформление.
Недостатки:
Для мен пережали запись.
Иногда режут эски.
Достоинства:
30 октября 2007 года после восемнадцати лет молчания вышел седьмой и последний студийный альбом Eagles "Long Road Out Of Eden". Очень достойный по содержанию , ставший мультиплатиновым . Двойной альбом в котором кантри - рок , баллады и рок-н-роллы . Не зря Eagles до сих пор не забыты и уважаемы .
Недостатки:
нет
Комментарий:
Звучание альбома отличное . Полиграфия и оформление очень стильное и качественное .
Достоинства:
Отличное оформление, качественная полиграфия , твердый картон , 180 гр. черные диски - коллекционное издание . Качество записи отличное . Альбом содержит очень красивые и мелодичные вещи . Общая продолжительность звучания превышает 90 минут .
Недостатки:
Не выявлено .
Комментарий:
Двойной альбом "Долгий путь из Эдема " выпущен 30 октября 2007 года . Это первый студийный альбом группы с 1979 года , записывался с 2001 по 2007 год . Седьмой и самый последний студийный альбом американской рок-группы the Eagles . Он принес группе две премии Грэмми . С тех пор было продано больше 7 миллионов копий .
Достоинства:
Достойная полиграфия и качественный звук.
Недостатки:
Может, что нет антистатических пакетов.
Комментарий:
На мой взгляд один из лучших альбомов группы. К тому же последний в их дискографии и больше не планируется.
Качественный кантри-рок, слушается на одном дыхании, т.е альбом SUPER!!!!! Рекомендую к приобретению в КОТОФОТО по очень привлекательной цене.