Opeth - Blackwater Park (0886976943110) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Opeth
Альбом (сингл)
Blackwater Park
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб.
В наличии
Код товара: 629704
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5 580 руб.
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Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BCDP
Barcode
[0886976943110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Opeth
Альбом (сингл)
Blackwater Park
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Leper Affinity, Bleak, Harvest, The Drapery Falls, Dirge For November, The Funeral Portrait, Patterns In The Ivy, Blackwater Park, The Leper Affinity (Live)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
DVD в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Opeth - Blackwater Park (0886976943110) виниловая пластинка
Blackwater Park — пятый студийный альбом шведской прогрессив-дэт-метал-группы Opeth.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BCDP
Barcode
[0886976943110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Opeth
Альбом (сингл)
Blackwater Park
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Leper Affinity, Bleak, Harvest, The Drapery Falls, Dirge For November, The Funeral Portrait, Patterns In The Ivy, Blackwater Park, The Leper Affinity (Live)
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
DVD в комплекте
да
Страна производитель
США
Blackwater Park — пятый студийный альбом шведской прогрессив-дэт-метал-группы Opeth.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Opeth - Blackwater Park (0886976943110) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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