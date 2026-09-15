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Jamiroquai - A Funk Odyssey (0196587192617) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jamiroquai - A Funk Odyssey (0196587192617) виниловая пластинка

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Jamiroquai - A Funk Odyssey (0196587192617) виниловая пластинка - фото 1
Jamiroquai - A Funk Odyssey (0196587192617) виниловая пластинка - фото 2
Jamiroquai - A Funk Odyssey (0196587192617) виниловая пластинка - фото 3
Jamiroquai - A Funk Odyssey (0196587192617) виниловая пластинка - фото 4
Jamiroquai - A Funk Odyssey (0196587192617) виниловая пластинка - фото 5
Jamiroquai - A Funk Odyssey (0196587192617) виниловая пластинка - фото 6
Jamiroquai - A Funk Odyssey (0196587192617) виниловая пластинка - фото 7
Jamiroquai - A Funk Odyssey (0196587192617) виниловая пластинка - фото 8
Jamiroquai - A Funk Odyssey (0196587192617) виниловая пластинка - фото 9
Jamiroquai - A Funk Odyssey (0196587192617) виниловая пластинка - фото 10
Jamiroquai - A Funk Odyssey (0196587192617) виниловая пластинка - фото 11
Jamiroquai - A Funk Odyssey (0196587192617) виниловая пластинка - фото 12
Jamiroquai - A Funk Odyssey (0196587192617) виниловая пластинка - фото 13
Jamiroquai - A Funk Odyssey (0196587192617) виниловая пластинка - фото 14
Jamiroquai - A Funk Odyssey (0196587192617) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Jamiroquai
Альбом (сингл)
A Funk Odyssey
Жанр
Funk
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jamiroquai - A Funk Odyssey (0196587192617) виниловая пластинка - фото 1
  • Jamiroquai - A Funk Odyssey (0196587192617) виниловая пластинка - фото 2
  • Jamiroquai - A Funk Odyssey (0196587192617) виниловая пластинка - фото 3
  • Jamiroquai - A Funk Odyssey (0196587192617) виниловая пластинка - фото 4
  • Jamiroquai - A Funk Odyssey (0196587192617) виниловая пластинка - фото 5
  • Jamiroquai - A Funk Odyssey (0196587192617) виниловая пластинка - фото 6
  • Jamiroquai - A Funk Odyssey (0196587192617) виниловая пластинка - фото 7
  • Jamiroquai - A Funk Odyssey (0196587192617) виниловая пластинка - фото 8
  • Jamiroquai - A Funk Odyssey (0196587192617) виниловая пластинка - фото 9
  • Jamiroquai - A Funk Odyssey (0196587192617) виниловая пластинка - фото 10
  • Jamiroquai - A Funk Odyssey (0196587192617) виниловая пластинка - фото 11
  • Jamiroquai - A Funk Odyssey (0196587192617) виниловая пластинка - фото 12
  • Jamiroquai - A Funk Odyssey (0196587192617) виниловая пластинка - фото 13
  • Jamiroquai - A Funk Odyssey (0196587192617) виниловая пластинка - фото 14
  • Jamiroquai - A Funk Odyssey (0196587192617) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624792
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Jamiroquai - A Funk Odyssey (0196587192617) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Epic
Barcode
[0196587192617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Jamiroquai
Альбом (сингл)
A Funk Odyssey
Жанр
Funk
Трек-лист
Feel So Good, Little L, You Give Me Something, Corner Of The Earth, Love Foolosophy, Stop Dont Panic, Black Crow, Main Vein, Twenty Zero One, Picture Of My Life, So Good To Feel Real
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jamiroquai - A Funk Odyssey (0196587192617) виниловая пластинка

Один из лучших альбомов группы под предводительством Jasona Kaya, который отправит слушателя в путешествие-одиссею в море позитивного прифанкованного эйсид-джаза, в котором с первых секунд узнаётся фирменный почерк Jamiroquai. Ну а про грамотное сочетание живых инструментов и синтезаторов в творчестве группы говорили многие, но послушать Corner Of The Earth с духовыми и таблами советую всем, кто раньше этого не делал.

Отзывы о товаре Jamiroquai - A Funk Odyssey (0196587192617) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Epic
Barcode
[0196587192617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Jamiroquai
Альбом (сингл)
A Funk Odyssey
Жанр
Funk
Трек-лист
Feel So Good, Little L, You Give Me Something, Corner Of The Earth, Love Foolosophy, Stop Dont Panic, Black Crow, Main Vein, Twenty Zero One, Picture Of My Life, So Good To Feel Real
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Один из лучших альбомов группы под предводительством Jasona Kaya, который отправит слушателя в путешествие-одиссею в море позитивного прифанкованного эйсид-джаза, в котором с первых секунд узнаётся фирменный почерк Jamiroquai. Ну а про грамотное сочетание живых инструментов и синтезаторов в творчестве группы говорили многие, но послушать Corner Of The Earth с духовыми и таблами советую всем, кто раньше этого не делал.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jamiroquai - A Funk Odyssey (0196587192617) виниловая пластинка - по цене 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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