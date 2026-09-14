Orb & David Gilmour - Metallic Spheres (Rsd) (0198029431414) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Orb & David Gilmour - Metallic Spheres (Rsd) (0198029431414) виниловая пластинка
Metallic Spheres — десятый студийный альбом эмбиент-техно группы The Orb выпущенный в октябре 2010 года. В нём приняли участие гитарист Pink Floyd Дэвид Гилмор и басист группы Killing Joke Youth. В честь своего 15-летия этот уникальный совместный альбом снова доступен на виниле в цвете Metallic Sunrise. Альбом Metallic Spheres появился после ремикс-проекта The Orb, Youth и Дэвида Гилмора, который впоследствии разросся до полноценного альбома. Трио создало звуковой микс в самых разных стилях. Альбом, состоящий из двух частей — «Metallic Side» (LP1) и «Spheres Side» (LP2), — включает в себя узнаваемую электрогитару и лэп-стил-гитару Дэвида Гилмора, звуковые манипуляции Алекса Патерсона, клавишные и вертушки, а также бас-гитару и клавишные Youth.
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