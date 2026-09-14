Lee "Scratch" Perry - King Scratch (4050538781748) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Lee "Scratch" Perry - King Scratch (4050538781748) виниловая пластинка
Сборник влиятельного ямайского продюсера и исполнителя Ли «Скрэтча» Перри. Выпущенный лейблом Trojan Records в 2022 году, этот проект отдает дань уважения творческому пути и музыкальным инновациям Перри на протяжении нескольких десятилетий. Издание на виниле в гейтфолде. Жанр альбома — преимущественно регги, но в рамках этого общего стиля также очевидны влияния ска и особенно даба. Даб, который Перри развивал и формировал, характеризуется сильным эхом, новаторским использованием студийных эффектов и манипулированием ритмами. Стиль Перри уникален и повлиял на развитие альтернативных музыкальных жанров и студийных техник по всему миру. Подборка на этом двухдисковом издании представляет собой обзор самых любимых работ и записей Перри, прослеживая его эволюцию как артиста с конца 1960-х до начала 2000-х годов. В альбом вошли как классические, так и менее известные, но важные треки. Среди композиций, представленных в этом сборнике, — «Police & Thieves» с участием Junior Murvin, один из самых известных регги-гимнов, созданных Перри в его легендарной студии Black Ark, и «Return of Django», хит группы The Upsetters. Также в сборник вошла «Disco Devil», классика даба, в которой Перри в полной мере демонстрирует свой новаторский подход к процессу ремикса.
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Теги товара: Регги
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Теги товара: Регги
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