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Richard Ashcroft - Acoustic Hymns (4050538676167) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Richard Ashcroft - Acoustic Hymns (4050538676167) виниловая пластинка

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Richard Ashcroft - Acoustic Hymns (4050538676167) - фото 1
Richard Ashcroft - Acoustic Hymns (4050538676167) - фото 2
Richard Ashcroft - Acoustic Hymns (4050538676167) - фото 3
Richard Ashcroft - Acoustic Hymns (4050538676167) - фото 4
Richard Ashcroft - Acoustic Hymns (4050538676167) - фото 5
Richard Ashcroft - Acoustic Hymns (4050538676167) - фото 6
Richard Ashcroft - Acoustic Hymns (4050538676167) - фото 7
Richard Ashcroft - Acoustic Hymns (4050538676167) - фото 8
Richard Ashcroft - Acoustic Hymns (4050538676167) - фото 9
Richard Ashcroft - Acoustic Hymns (4050538676167) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Richard Ashcroft
Альбом (сингл)
Acoustic Hymns
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Richard Ashcroft - Acoustic Hymns (4050538676167) - фото 1
  • Richard Ashcroft - Acoustic Hymns (4050538676167) - фото 2
  • Richard Ashcroft - Acoustic Hymns (4050538676167) - фото 3
  • Richard Ashcroft - Acoustic Hymns (4050538676167) - фото 4
  • Richard Ashcroft - Acoustic Hymns (4050538676167) - фото 5
  • Richard Ashcroft - Acoustic Hymns (4050538676167) - фото 6
  • Richard Ashcroft - Acoustic Hymns (4050538676167) - фото 7
  • Richard Ashcroft - Acoustic Hymns (4050538676167) - фото 8
  • Richard Ashcroft - Acoustic Hymns (4050538676167) - фото 9
  • Richard Ashcroft - Acoustic Hymns (4050538676167) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733299
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Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538676167]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Richard Ashcroft
Альбом (сингл)
Acoustic Hymns
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Bittersweet Symphony, A Song For The Lovers, Sonnet, C'mon People (We're Making It Now) feat. Liam Gallagher, Weeping Willow, Lucky Man, This Thing Called Life, Space & Time, Velvet Morning, Break The Night With Colour, One Day, The Drugs Don't Work
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Richard Ashcroft - Acoustic Hymns (4050538676167) виниловая пластинка

Acoustic Hymns Vol. 1 — шестой студийный альбом английского певца и музыканта Ричарда Эшкрофта, выпущенный в 2021 году. Издание на 180 г виниле. Альбом состоял из новых версий песен из репертуара Эшкрофта, охватывающего как его сольную карьеру, так и период работы с группой The Verve, в основном из альбома «Urban Hymns» 1997 года. Но «Acoustic Hymns Vol. 1» это не просто сборник старых хитов; это переосмысление, в котором Эшкрофт заново открывает свой репертуар и удивляет глубиной акустического исполнения. Примечательно, что группа выбирает более легкий тон для песен, которые в своих оригинальных версиях имели гораздо больше слоев аранжировки. Это дает тексту и мелодиям больше пространства, и голос Эшкрофта сияет. Альбом был высоко оценен как поклонниками, так и критиками, за тщательный подход к переработке и атмосферу альбома. Альбом дебютировал на втором месте в британском чарте альбомов, что стало наивысшей позицией Эшкрофта в чартах с 2006 года, когда вышел альбом «Keys to the World».

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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538676167]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Richard Ashcroft
Альбом (сингл)
Acoustic Hymns
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Bittersweet Symphony, A Song For The Lovers, Sonnet, C'mon People (We're Making It Now) feat. Liam Gallagher, Weeping Willow, Lucky Man, This Thing Called Life, Space & Time, Velvet Morning, Break The Night With Colour, One Day, The Drugs Don't Work
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Acoustic Hymns Vol. 1 — шестой студийный альбом английского певца и музыканта Ричарда Эшкрофта, выпущенный в 2021 году. Издание на 180 г виниле. Альбом состоял из новых версий песен из репертуара Эшкрофта, охватывающего как его сольную карьеру, так и период работы с группой The Verve, в основном из альбома «Urban Hymns» 1997 года. Но «Acoustic Hymns Vol. 1» это не просто сборник старых хитов; это переосмысление, в котором Эшкрофт заново открывает свой репертуар и удивляет глубиной акустического исполнения. Примечательно, что группа выбирает более легкий тон для песен, которые в своих оригинальных версиях имели гораздо больше слоев аранжировки. Это дает тексту и мелодиям больше пространства, и голос Эшкрофта сияет. Альбом был высоко оценен как поклонниками, так и критиками, за тщательный подход к переработке и атмосферу альбома. Альбом дебютировал на втором месте в британском чарте альбомов, что стало наивысшей позицией Эшкрофта в чартах с 2006 года, когда вышел альбом «Keys to the World».
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