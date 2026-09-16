Yes - Yale Bowl 71 RSD 2024 (0603497827459) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
Yale Bowl 71 RSD 2024
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб.
В наличии
Код товара: 698634
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4 860 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[603497827459]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
Yale Bowl 71 RSD 2024
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Yours Is No Disgrace, Ive Seen All Good People, Your Move, All Good People, Clap / Classical Gas Perpetual Change
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Yes - Yale Bowl 71 RSD 2024 (0603497827459) виниловая пластинка
Записанная в Yale Bowl в Нью-Хейвене, штат Коннектикут, 24 июля 1971 года, эта пластинка Yes включает в себя необработанное исполнение классических треков «I’ve Seen All Good People», «Yours In No Disgrace» и других. Лимитированное издание на виниле к RSD 2024.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[603497827459]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
Yale Bowl 71 RSD 2024
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Yours Is No Disgrace, Ive Seen All Good People, Your Move, All Good People, Clap / Classical Gas Perpetual Change
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Записанная в Yale Bowl в Нью-Хейвене, штат Коннектикут, 24 июля 1971 года, эта пластинка Yes включает в себя необработанное исполнение классических треков «I’ve Seen All Good People», «Yours In No Disgrace» и других. Лимитированное издание на виниле к RSD 2024.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Купить Yes - Yale Bowl 71 RSD 2024 (0603497827459) виниловая пластинка - по цене 4860 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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