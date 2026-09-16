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Fleetwood Mac - Heroes Are Hard To Find (0603497824755) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Fleetwood Mac - Heroes Are Hard To Find (0603497824755) виниловая пластинка

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Fleetwood Mac - Heroes Are Hard To Find (50th Anniversary) (Splatter Black &amp; White) (603497824755) виниловая пластинка - фото 1
Fleetwood Mac - Heroes Are Hard To Find (50th Anniversary) (Splatter Black &amp; White) (603497824755) виниловая пластинка - фото 2
Fleetwood Mac - Heroes Are Hard To Find (50th Anniversary) (Splatter Black &amp; White) (603497824755) виниловая пластинка - фото 3
Fleetwood Mac - Heroes Are Hard To Find (50th Anniversary) (Splatter Black &amp; White) (603497824755) виниловая пластинка - фото 4
Fleetwood Mac - Heroes Are Hard To Find (50th Anniversary) (Splatter Black &amp; White) (603497824755) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Fleetwood Mac - Heroes Are Hard To Find (50th Anniversary) (Splatter Black &amp; White) (603497824755) виниловая пластинка - фото 1
  • Fleetwood Mac - Heroes Are Hard To Find (50th Anniversary) (Splatter Black &amp; White) (603497824755) виниловая пластинка - фото 2
  • Fleetwood Mac - Heroes Are Hard To Find (50th Anniversary) (Splatter Black &amp; White) (603497824755) виниловая пластинка - фото 3
  • Fleetwood Mac - Heroes Are Hard To Find (50th Anniversary) (Splatter Black &amp; White) (603497824755) виниловая пластинка - фото 4
  • Fleetwood Mac - Heroes Are Hard To Find (50th Anniversary) (Splatter Black &amp; White) (603497824755) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698674
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Fleetwood Mac - Heroes Are Hard To Find (0603497824755) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Fleetwood Mac - Heroes Are Hard To Find (0603497824755) виниловая пластинка

Fleetwood Mac — британо-американская рок-группа, образованная в 1967 году. Группа неоднократно меняла жанры и состав, а потому её популярность продержалась вплоть до XXI века. Вначале команда исполняла исключительно блюз и блюз-роковые композиции, затем переключилась на рок, а с середины 70-х и по сей день в основном исполняет музыку в стиле поп-рок.

Отзывы о товаре Fleetwood Mac - Heroes Are Hard To Find (0603497824755) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Fleetwood Mac — британо-американская рок-группа, образованная в 1967 году. Группа неоднократно меняла жанры и состав, а потому её популярность продержалась вплоть до XXI века. Вначале команда исполняла исключительно блюз и блюз-роковые композиции, затем переключилась на рок, а с середины 70-х и по сей день в основном исполняет музыку в стиле поп-рок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Fleetwood Mac - Heroes Are Hard To Find (0603497824755) виниловая пластинка - по цене 4860 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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