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Dire Straits - Making Movies (0602537529056) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dire Straits - Making Movies (0602537529056) виниловая пластинка

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Dire Straits - Making Movies (0602537529056) виниловая пластинка - фото 1
Dire Straits - Making Movies (0602537529056) виниловая пластинка - фото 2
Dire Straits - Making Movies (0602537529056) виниловая пластинка - фото 3
Dire Straits - Making Movies (0602537529056) виниловая пластинка - фото 4
Dire Straits - Making Movies (0602537529056) виниловая пластинка - фото 5
Dire Straits - Making Movies (0602537529056) виниловая пластинка - фото 6
Dire Straits - Making Movies (0602537529056) виниловая пластинка - фото 7
Dire Straits - Making Movies (0602537529056) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Dire Straits - Making Movies (0602537529056) виниловая пластинка - фото 1
  • Dire Straits - Making Movies (0602537529056) виниловая пластинка - фото 2
  • Dire Straits - Making Movies (0602537529056) виниловая пластинка - фото 3
  • Dire Straits - Making Movies (0602537529056) виниловая пластинка - фото 4
  • Dire Straits - Making Movies (0602537529056) виниловая пластинка - фото 5
  • Dire Straits - Making Movies (0602537529056) виниловая пластинка - фото 6
  • Dire Straits - Making Movies (0602537529056) виниловая пластинка - фото 7
  • Dire Straits - Making Movies (0602537529056) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692494
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Dire Straits - Making Movies (0602537529056) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Vertigo
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dire Straits - Making Movies (0602537529056) виниловая пластинка

Making Movies (рус. Создание фильмов) — третий студийный альбом британской рок-группы Dire Straits, вышедший в 1980 году. Название альбому дала строчка из песни «Skateaway». Кроме того, такое же название носила не вошедшая в альбом песня. Журнал Rolling Stone поместил альбом на 52-ю позицию в их списке «100 лучших альбомов 80-х годов». Making Movies был самым продаваемым альбомом в Италии в 1981 году, будучи распроданным тиражом свыше миллиона копий, в Европе альбом был продан тиражом 3800 тысяч экземпляров. Песни «Making Movies» и «Suicide Towers» были записаны во время сессий и никогда не были официально выпущены, распространяясь среди поклонников на бутлегах. Альбом был ремастирован и выпущен вместе с остальными альбомами Dire Straits в 1996 году в большинстве стран мира за пределами США и 19 сентября 2000 года в Соединённых Штатах.

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Характеристики
Бренд
Vertigo
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Making Movies (рус. Создание фильмов) — третий студийный альбом британской рок-группы Dire Straits, вышедший в 1980 году. Название альбому дала строчка из песни «Skateaway». Кроме того, такое же название носила не вошедшая в альбом песня. Журнал Rolling Stone поместил альбом на 52-ю позицию в их списке «100 лучших альбомов 80-х годов». Making Movies был самым продаваемым альбомом в Италии в 1981 году, будучи распроданным тиражом свыше миллиона копий, в Европе альбом был продан тиражом 3800 тысяч экземпляров. Песни «Making Movies» и «Suicide Towers» были записаны во время сессий и никогда не были официально выпущены, распространяясь среди поклонников на бутлегах. Альбом был ремастирован и выпущен вместе с остальными альбомами Dire Straits в 1996 году в большинстве стран мира за пределами США и 19 сентября 2000 года в Соединённых Штатах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dire Straits - Making Movies (0602537529056) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3440 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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