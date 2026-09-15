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The Rolling Stones - Hackney Diamonds (coloured) (0602475019855) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Rolling Stones - Hackney Diamonds (coloured) (0602475019855) виниловая пластинка

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The Rolling Stones - Hackney Diamonds (coloured) (0602475019855) виниловая пластинка - фото 1
The Rolling Stones - Hackney Diamonds (coloured) (0602475019855) виниловая пластинка - фото 2
The Rolling Stones - Hackney Diamonds (coloured) (0602475019855) виниловая пластинка - фото 3
The Rolling Stones - Hackney Diamonds (coloured) (0602475019855) виниловая пластинка - фото 4
The Rolling Stones - Hackney Diamonds (coloured) (0602475019855) виниловая пластинка - фото 5
The Rolling Stones - Hackney Diamonds (coloured) (0602475019855) виниловая пластинка - фото 6
The Rolling Stones - Hackney Diamonds (coloured) (0602475019855) виниловая пластинка - фото 7
The Rolling Stones - Hackney Diamonds (coloured) (0602475019855) виниловая пластинка - фото 8
The Rolling Stones - Hackney Diamonds (coloured) (0602475019855) виниловая пластинка - фото 9
The Rolling Stones - Hackney Diamonds (coloured) (0602475019855) виниловая пластинка - фото 10
The Rolling Stones - Hackney Diamonds (coloured) (0602475019855) виниловая пластинка - фото 11
The Rolling Stones - Hackney Diamonds (coloured) (0602475019855) виниловая пластинка - фото 12
The Rolling Stones - Hackney Diamonds (coloured) (0602475019855) виниловая пластинка - фото 13
The Rolling Stones - Hackney Diamonds (coloured) (0602475019855) виниловая пластинка - фото 14
The Rolling Stones - Hackney Diamonds (coloured) (0602475019855) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Hackney Diamonds
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Rolling Stones - Hackney Diamonds (coloured) (0602475019855) виниловая пластинка - фото 1
  • The Rolling Stones - Hackney Diamonds (coloured) (0602475019855) виниловая пластинка - фото 2
  • The Rolling Stones - Hackney Diamonds (coloured) (0602475019855) виниловая пластинка - фото 3
  • The Rolling Stones - Hackney Diamonds (coloured) (0602475019855) виниловая пластинка - фото 4
  • The Rolling Stones - Hackney Diamonds (coloured) (0602475019855) виниловая пластинка - фото 5
  • The Rolling Stones - Hackney Diamonds (coloured) (0602475019855) виниловая пластинка - фото 6
  • The Rolling Stones - Hackney Diamonds (coloured) (0602475019855) виниловая пластинка - фото 7
  • The Rolling Stones - Hackney Diamonds (coloured) (0602475019855) виниловая пластинка - фото 8
  • The Rolling Stones - Hackney Diamonds (coloured) (0602475019855) виниловая пластинка - фото 9
  • The Rolling Stones - Hackney Diamonds (coloured) (0602475019855) виниловая пластинка - фото 10
  • The Rolling Stones - Hackney Diamonds (coloured) (0602475019855) виниловая пластинка - фото 11
  • The Rolling Stones - Hackney Diamonds (coloured) (0602475019855) виниловая пластинка - фото 12
  • The Rolling Stones - Hackney Diamonds (coloured) (0602475019855) виниловая пластинка - фото 13
  • The Rolling Stones - Hackney Diamonds (coloured) (0602475019855) виниловая пластинка - фото 14
  • The Rolling Stones - Hackney Diamonds (coloured) (0602475019855) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695780
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Rolling Stones - Hackney Diamonds (coloured) (0602475019855) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602475019855]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Hackney Diamonds
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Angry, Get Close, Depending On You, Bite My Head Off, Whole Wide World, Dreamy Skies, Mess It Up, The Sword, Driving Me Too Hard, Tell Me Straight, Lady Gaga), Rolling Stone Blues, Racket, NYC, Angry, Whole Wide World, Tumbling Dice, Bite My Head Off, Jumpin’ Jack Flash, Lady Gaga)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Rolling Stones - Hackney Diamonds (coloured) (0602475019855) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Angry, Get Close, Depending On You, Bite My Head Off, Whole Wide World, Dreamy Skies, Mess It Up, The Sword, Driving Me Too Hard, Tell Me Straight, Lady Gaga), Rolling Stone Blues, Racket, NYC, Angry, Whole Wide World, Tumbling Dice, Bite My Head Off, Jumpin’ Jack Flash, Lady Gaga)



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре The Rolling Stones - Hackney Diamonds (coloured) (0602475019855) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602475019855]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Hackney Diamonds
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Angry, Get Close, Depending On You, Bite My Head Off, Whole Wide World, Dreamy Skies, Mess It Up, The Sword, Driving Me Too Hard, Tell Me Straight, Lady Gaga), Rolling Stone Blues, Racket, NYC, Angry, Whole Wide World, Tumbling Dice, Bite My Head Off, Jumpin’ Jack Flash, Lady Gaga)
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Angry, Get Close, Depending On You, Bite My Head Off, Whole Wide World, Dreamy Skies, Mess It Up, The Sword, Driving Me Too Hard, Tell Me Straight, Lady Gaga), Rolling Stone Blues, Racket, NYC, Angry, Whole Wide World, Tumbling Dice, Bite My Head Off, Jumpin’ Jack Flash, Lady Gaga)


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Rolling Stones - Hackney Diamonds (coloured) (0602475019855) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4860 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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