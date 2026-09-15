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Cerrone - Supernature (coloured) (5060281619082) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Cerrone - Supernature (coloured) (5060281619082) виниловая пластинка

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Cerrone - Supernature (coloured) (5060281619082) виниловая пластинка - фото 1
Cerrone - Supernature (coloured) (5060281619082) виниловая пластинка - фото 2
Cerrone - Supernature (coloured) (5060281619082) виниловая пластинка - фото 3
Cerrone - Supernature (coloured) (5060281619082) виниловая пластинка - фото 4
Cerrone - Supernature (coloured) (5060281619082) виниловая пластинка - фото 5
Cerrone - Supernature (coloured) (5060281619082) виниловая пластинка - фото 6
Cerrone - Supernature (coloured) (5060281619082) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Cerrone
Альбом (сингл)
SUPERNATURE
Жанр
Диско
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cerrone - Supernature (coloured) (5060281619082) виниловая пластинка - фото 1
  • Cerrone - Supernature (coloured) (5060281619082) виниловая пластинка - фото 2
  • Cerrone - Supernature (coloured) (5060281619082) виниловая пластинка - фото 3
  • Cerrone - Supernature (coloured) (5060281619082) виниловая пластинка - фото 4
  • Cerrone - Supernature (coloured) (5060281619082) виниловая пластинка - фото 5
  • Cerrone - Supernature (coloured) (5060281619082) виниловая пластинка - фото 6
  • Cerrone - Supernature (coloured) (5060281619082) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 664986
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Cerrone - Supernature (coloured) (5060281619082) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Because Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Because Music
Barcode
[5060281619082]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Cerrone
Альбом (сингл)
SUPERNATURE
Жанр
Диско
Трек-лист
Supernature, Sweet Drums, In The Smoke, Give Me Love, Love Is Here, Love Is The Answer
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cerrone - Supernature (coloured) (5060281619082) виниловая пластинка

Французский диско-барабанщик, композитор, музыкальный продюсер и создатель концертных шоу. Серроне ( Cerrone) - влиятельный продюсер дискотечных песен 1970-х и 1980-х годов.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Cerrone - Supernature (coloured) (5060281619082) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Because Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Because Music
Barcode
[5060281619082]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Cerrone
Альбом (сингл)
SUPERNATURE
Жанр
Диско
Трек-лист
Supernature, Sweet Drums, In The Smoke, Give Me Love, Love Is Here, Love Is The Answer
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Страна производитель
Франция
Описание
Французский диско-барабанщик, композитор, музыкальный продюсер и создатель концертных шоу. Серроне ( Cerrone) - влиятельный продюсер дискотечных песен 1970-х и 1980-х годов.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cerrone - Supernature (coloured) (5060281619082) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3680 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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