Blue System - The Best Of (0190759524510) виниловая пластинка
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Описание товара Blue System - The Best Of (0190759524510) виниловая пластинка
Виниловая компиляция сольного проекта Дитера Болена (лидер Modern Talking) увидит свет 24 мая 2019 года. 24 мая этого года выйдет виниловая пластинка “The Best of” за авторством Blue System — сольного проекта знаменитого Дитера Болена, возникшего в конце 80-х вслед за распадом Modern Talking. В альбом войдет 13 зажигательных работ коллектива, которые сделали Blue System одним из самых значимых коллективов в истории евродэнса. "Laila", "Sorry Little Sarah", "Silent Water", "Big Boys Do not Cry" и, конечно, легендарная "My Bed Is Too Big" — простое перечисление трек-листа новой виниловой компиляции может вызвать острый приступ ностальгии у тех, кто застал 1980-е. Исключительно мощные по энергетике и изобретательные по звучанию, композиции на этой компиляции представляют собой одни из лучших работ Дитера Болена как композитора — и заодно дают понять, почему Modern Talking и Blue System так легко и непринужденно завоевали вест мир. Вслед за распадом Modern Talking композитор, продюсер и главная творческая сила знаменитого евродэнс-дуэта Дитер Болен переключился на свой новый сольный проект — Blue System. В отличие от Modern Talking, Blue System в первые годы своего существования характеризовало смелое и в то же время более деликатное звучание; однако, подобно прочим проектам немецкого гения, самобытный стиль Blue System сразу же нашел своего слушателя и обрел дикую популярность. За свою 11-летнюю историю Blue System неоднократно захватывали первые места в горячих десятках европейских стран, а их концерты неизменно собирали аншлаги. Не избежала подобная участь, кстати, и нашу страну: Blue System трижды побывала в СССР, производя ошеломляющий успех и выступая в самых вместительных концертных залах и спортивных комплексах страны.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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