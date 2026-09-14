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Blue System - The Best Of (0190759524510) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Blue System - The Best Of (0190759524510) виниловая пластинка

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Blue System - The Best Of (0190759524510) виниловая пластинка - фото 1
Blue System - The Best Of (0190759524510) виниловая пластинка - фото 2
Blue System - The Best Of (0190759524510) виниловая пластинка - фото 3
Blue System - The Best Of (0190759524510) виниловая пластинка - фото 4
Blue System - The Best Of (0190759524510) виниловая пластинка - фото 5
Blue System - The Best Of (0190759524510) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
BLUE SYSTEM
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Blue System - The Best Of (0190759524510) виниловая пластинка - фото 1
  • Blue System - The Best Of (0190759524510) виниловая пластинка - фото 2
  • Blue System - The Best Of (0190759524510) виниловая пластинка - фото 3
  • Blue System - The Best Of (0190759524510) виниловая пластинка - фото 4
  • Blue System - The Best Of (0190759524510) виниловая пластинка - фото 5
  • Blue System - The Best Of (0190759524510) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726922
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Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0190759524510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
BLUE SYSTEM
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Sorry Little Sarah, My Bed Is Too Big, Under My Skin (Radio Version), Silent Water, Love Suite, Magic Symphony, Deja vu (Radio Mix), Laila (Airplay Mix), History, Big Boys Don't Cry (Maxi Version), Love Me On The Rocks, She's A Lady (Maxi Version), 48 Hours
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Blue System - The Best Of (0190759524510) виниловая пластинка

Виниловая компиляция сольного проекта Дитера Болена (лидер Modern Talking) увидит свет 24 мая 2019 года. 24 мая этого года выйдет виниловая пластинка “The Best of” за авторством Blue System — сольного проекта знаменитого Дитера Болена, возникшего в конце 80-х вслед за распадом Modern Talking. В альбом войдет 13 зажигательных работ коллектива, которые сделали Blue System одним из самых значимых коллективов в истории евродэнса. "Laila", "Sorry Little Sarah", "Silent Water", "Big Boys Do not Cry" и, конечно, легендарная "My Bed Is Too Big" — простое перечисление трек-листа новой виниловой компиляции может вызвать острый приступ ностальгии у тех, кто застал 1980-е. Исключительно мощные по энергетике и изобретательные по звучанию, композиции на этой компиляции представляют собой одни из лучших работ Дитера Болена как композитора — и заодно дают понять, почему Modern Talking и Blue System так легко и непринужденно завоевали вест мир. Вслед за распадом Modern Talking композитор, продюсер и главная творческая сила знаменитого евродэнс-дуэта Дитер Болен переключился на свой новый сольный проект — Blue System. В отличие от Modern Talking, Blue System в первые годы своего существования характеризовало смелое и в то же время более деликатное звучание; однако, подобно прочим проектам немецкого гения, самобытный стиль Blue System сразу же нашел своего слушателя и обрел дикую популярность. За свою 11-летнюю историю Blue System неоднократно захватывали первые места в горячих десятках европейских стран, а их концерты неизменно собирали аншлаги. Не избежала подобная участь, кстати, и нашу страну: Blue System трижды побывала в СССР, производя ошеломляющий успех и выступая в самых вместительных концертных залах и спортивных комплексах страны.

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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0190759524510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
BLUE SYSTEM
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Sorry Little Sarah, My Bed Is Too Big, Under My Skin (Radio Version), Silent Water, Love Suite, Magic Symphony, Deja vu (Radio Mix), Laila (Airplay Mix), History, Big Boys Don't Cry (Maxi Version), Love Me On The Rocks, She's A Lady (Maxi Version), 48 Hours
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Виниловая компиляция сольного проекта Дитера Болена (лидер Modern Talking) увидит свет 24 мая 2019 года. 24 мая этого года выйдет виниловая пластинка “The Best of” за авторством Blue System — сольного проекта знаменитого Дитера Болена, возникшего в конце 80-х вслед за распадом Modern Talking. В альбом войдет 13 зажигательных работ коллектива, которые сделали Blue System одним из самых значимых коллективов в истории евродэнса. "Laila", "Sorry Little Sarah", "Silent Water", "Big Boys Do not Cry" и, конечно, легендарная "My Bed Is Too Big" — простое перечисление трек-листа новой виниловой компиляции может вызвать острый приступ ностальгии у тех, кто застал 1980-е. Исключительно мощные по энергетике и изобретательные по звучанию, композиции на этой компиляции представляют собой одни из лучших работ Дитера Болена как композитора — и заодно дают понять, почему Modern Talking и Blue System так легко и непринужденно завоевали вест мир. Вслед за распадом Modern Talking композитор, продюсер и главная творческая сила знаменитого евродэнс-дуэта Дитер Болен переключился на свой новый сольный проект — Blue System. В отличие от Modern Talking, Blue System в первые годы своего существования характеризовало смелое и в то же время более деликатное звучание; однако, подобно прочим проектам немецкого гения, самобытный стиль Blue System сразу же нашел своего слушателя и обрел дикую популярность. За свою 11-летнюю историю Blue System неоднократно захватывали первые места в горячих десятках европейских стран, а их концерты неизменно собирали аншлаги. Не избежала подобная участь, кстати, и нашу страну: Blue System трижды побывала в СССР, производя ошеломляющий успех и выступая в самых вместительных концертных залах и спортивных комплексах страны.
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