Marina And The Diamonds - Electra Heart (0825646131952) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 99153
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Marina And The Diamonds - Electra Heart (0825646131952) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Bubblegum Bitch
|2:33
|A2
|Primadonna
|3:41
|A3
|Lies
|3:46
|A4
|Homewrecker
|3:23
|B1
|Starring Role
|3:27
|B2
|The State Of Dreaming
|3:37
|B3
|Power & Control
|3:48
|B4
|Sex Yeah
|3:41
|C1
|Teen Idle
|4:14
|C2
|Valley Of The Dolls
|4:14
|C3
|Hypocrates
|4:01
|D1
|How To Be A Heartbreaker
|3:41
|D2
|Radioactive
|3:47
|D3
|Fear & Loathing
|6:08
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Bubblegum Bitch
|2:33
|A2
|Primadonna
|3:41
|A3
|Lies
|3:46
|A4
|Homewrecker
|3:23
|B1
|Starring Role
|3:27
|B2
|The State Of Dreaming
|3:37
|B3
|Power & Control
|3:48
|B4
|Sex Yeah
|3:41
|C1
|Teen Idle
|4:14
|C2
|Valley Of The Dolls
|4:14
|C3
|Hypocrates
|4:01
|D1
|How To Be A Heartbreaker
|3:41
|D2
|Radioactive
|3:47
|D3
|Fear & Loathing
|6:08
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Свежий репресс второго альбома Марины. Primadonna, Power & Control и другие хиты на цветном виниле по приемлемой цене.
Комментарий:
Всем поклонникам рекомендую к покупке по нормальной цене на Kotofoto (а не у спекулянтов по завышенной). Конверт, пластинки - все супер!
Marina And The Diamonds - Electra Heart (0825646131952) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Marina And The Diamonds - Electra Heart (0825646131952) виниловая пластинка
Достоинства:
Свежий репресс второго альбома Марины. Primadonna, Power & Control и другие хиты на цветном виниле по приемлемой цене.
Комментарий:
Всем поклонникам рекомендую к покупке по нормальной цене на Kotofoto (а не у спекулянтов по завышенной). Конверт, пластинки - все супер!