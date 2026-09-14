Оперативная память Apacer DDR5 32GB 6000MHz DIMM (2x16GB)
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Apacer DDR5 32GB 6000MHz DIMM (2x16GB)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти создан для пользователей, которые собирают современный игровой компьютер или мощную рабочую станцию и хотят получить сбалансированное сочетание объёма и скорости. Суммарные 32 ГБ в двухканальном режиме идеально подходят для комфортного гейминга в высоких разрешениях, одновременной работы с десятками вкладок браузера, потокового вещания и приложений для монтажа видео или 3D-моделирования начального и среднего уровня. Для базовых офисных задач такой объём и частота будут избыточны, а для профессионального рендеринга огромных сцен может потребоваться больше планок.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули используют память стандарта DDR5 – новейшее поколение, которое обеспечивает более высокую пропускную способность и эффективность по сравнению с DDR4, работая на более низком напряжении. Это означает, что планки совместимы только с современными материнскими платами, имеющими слоты DIMM под DDR5 – они физически и электрически не подходят к слотам под DDR4 или DDR3. Форм-фактор DIMM предназначен исключительно для настольных персональных компьютеров, для ноутбуков потребуются модули формата SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
В комплекте две планки по 16 ГБ каждая, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти – комфортный стандарт для современных требовательных систем. Частота 6000 МГц относится к высокому диапазону для DDR5 и обеспечивает отличную пропускную способность, что напрямую влияет на минимальный FPS и общую плавность в играх, особенно на платформах AMD Ryzen 7000 серии и Intel 12-го поколения и новее. В рабочих приложениях, таких как Adobe Premiere или DaVinci Resolve, высокая частота ускоряет обработку и предпросмотр, особенно в сочетании с большим объёмом.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Конкретные тайминги, например CL-значение, являются ключевым параметром латентности и определяют, насколько быстро память откликается на запросы процессора в паре с высокой частотой. Комплект работает на стандартном для DDR5 напряжении, которое ниже, чем у предыдущих поколений, что способствует снижению общего энергопотребления системы. Для достижения заявленной частоты 6000 МГц практически наверняка потребуется активация профиля Intel XMP 3.0 или AMD EXPO в BIOS материнской платы, что позволяет автоматически получить максимальную производительность без сложного ручного разгона.
Совместимость с платформой
Данная память DDR5 совместима с современными платформами: это процессоры Intel Core 12-го, 13-го, 14-го поколений (Alder Lake, Raptor Lake, Raptor Lake Refresh) и новее, а также процессоры AMD Ryzen 7000 серии (на архитектуре Zen 4) и новее. Критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5 – платы для DDR4 физически не подойдут. Также стоит проверить список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя материнской платы и при необходимости обновить BIOS для гарантированной работы на частоте 6000 МГц.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули, как правило, оснащены алюминиевыми радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло, выделяемое при работе на высоких частотах под нагрузкой, обеспечивая стабильность. Высота планок с радиаторами обычно стандартная, что минимизирует риск конфликта с крупными башенными кулерами на процессоре, но перед покупкой всё же стоит уточнить габариты. В данной модели подсветка может не предусматриваться, что делает её отличным выбором для лаконичных систем без акцента на RGB-оформление.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ, что изначально настраивает систему на работу в двухканальном режиме. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, давая ощутимый прирост производительности в играх и приложениях. Для активации двухканального режима планки нужно установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2, согласно руководству. Докупать отдельные модули для расширения объёма стоит с осторожностью, предпочтительнее сразу приобрести полный комплект из четырёх планок.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение – строгая несовместимость с платформами под DDR4 и DDR3: модуль нельзя установить в неподходящий слот. Даже на совместимой материнской плате частота 6000 МГц достигается не автоматически, а только после включения профиля XMP/EXPO в BIOS. При выборе ориентируйтесь на поколение вашей платформы, необходимый суммарный объём для задач (32 ГБ – отличный выбор на несколько лет вперёд) и баланс частоты с таймингами. Этот комплект станет оптимальным решением для сборщика производительного ПК для игр и работы, в то время как для максимального разгона или бюджетного апгрейда старых систем стоит рассмотреть другие варианты.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти создан для пользователей, которые собирают современный игровой компьютер или мощную рабочую станцию и хотят получить сбалансированное сочетание объёма и скорости. Суммарные 32 ГБ в двухканальном режиме идеально подходят для комфортного гейминга в высоких разрешениях, одновременной работы с десятками вкладок браузера, потокового вещания и приложений для монтажа видео или 3D-моделирования начального и среднего уровня. Для базовых офисных задач такой объём и частота будут избыточны, а для профессионального рендеринга огромных сцен может потребоваться больше планок.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули используют память стандарта DDR5 – новейшее поколение, которое обеспечивает более высокую пропускную способность и эффективность по сравнению с DDR4, работая на более низком напряжении. Это означает, что планки совместимы только с современными материнскими платами, имеющими слоты DIMM под DDR5 – они физически и электрически не подходят к слотам под DDR4 или DDR3. Форм-фактор DIMM предназначен исключительно для настольных персональных компьютеров, для ноутбуков потребуются модули формата SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
В комплекте две планки по 16 ГБ каждая, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти – комфортный стандарт для современных требовательных систем. Частота 6000 МГц относится к высокому диапазону для DDR5 и обеспечивает отличную пропускную способность, что напрямую влияет на минимальный FPS и общую плавность в играх, особенно на платформах AMD Ryzen 7000 серии и Intel 12-го поколения и новее. В рабочих приложениях, таких как Adobe Premiere или DaVinci Resolve, высокая частота ускоряет обработку и предпросмотр, особенно в сочетании с большим объёмом.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Конкретные тайминги, например CL-значение, являются ключевым параметром латентности и определяют, насколько быстро память откликается на запросы процессора в паре с высокой частотой. Комплект работает на стандартном для DDR5 напряжении, которое ниже, чем у предыдущих поколений, что способствует снижению общего энергопотребления системы. Для достижения заявленной частоты 6000 МГц практически наверняка потребуется активация профиля Intel XMP 3.0 или AMD EXPO в BIOS материнской платы, что позволяет автоматически получить максимальную производительность без сложного ручного разгона.
Совместимость с платформой
Данная память DDR5 совместима с современными платформами: это процессоры Intel Core 12-го, 13-го, 14-го поколений (Alder Lake, Raptor Lake, Raptor Lake Refresh) и новее, а также процессоры AMD Ryzen 7000 серии (на архитектуре Zen 4) и новее. Критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5 – платы для DDR4 физически не подойдут. Также стоит проверить список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя материнской платы и при необходимости обновить BIOS для гарантированной работы на частоте 6000 МГц.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули, как правило, оснащены алюминиевыми радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло, выделяемое при работе на высоких частотах под нагрузкой, обеспечивая стабильность. Высота планок с радиаторами обычно стандартная, что минимизирует риск конфликта с крупными башенными кулерами на процессоре, но перед покупкой всё же стоит уточнить габариты. В данной модели подсветка может не предусматриваться, что делает её отличным выбором для лаконичных систем без акцента на RGB-оформление.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ, что изначально настраивает систему на работу в двухканальном режиме. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, давая ощутимый прирост производительности в играх и приложениях. Для активации двухканального режима планки нужно установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2, согласно руководству. Докупать отдельные модули для расширения объёма стоит с осторожностью, предпочтительнее сразу приобрести полный комплект из четырёх планок.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение – строгая несовместимость с платформами под DDR4 и DDR3: модуль нельзя установить в неподходящий слот. Даже на совместимой материнской плате частота 6000 МГц достигается не автоматически, а только после включения профиля XMP/EXPO в BIOS. При выборе ориентируйтесь на поколение вашей платформы, необходимый суммарный объём для задач (32 ГБ – отличный выбор на несколько лет вперёд) и баланс частоты с таймингами. Этот комплект станет оптимальным решением для сборщика производительного ПК для игр и работы, в то время как для максимального разгона или бюджетного апгрейда старых систем стоит рассмотреть другие варианты.
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