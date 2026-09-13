Описание товара Память оперативная Digma DDR5 32GB 4800MHz (DGMAS54800032D)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект DDR5 объёмом 32 ГБ станет отличным выбором для сборки нового универсального компьютера. Он оптимален для пользователей, которым нужен значительный запас оперативной памяти для комфортной многозадачности, работы с большим количеством приложений и вкладок в браузере, а также для обработки фотографий и лёгкого видеомонтажа. Для современных игр этого объёма более чем достаточно, однако частота в 4800 МГц является базовой для DDR5, что делает память хорошим сбалансированным решением, где приоритет отдан надёжности и объёму, а не максимальному разгону.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5 последнего поколения, которая устанавливается только в современные материнские платы с соответствующими слотами. Этот тип памяти предлагает повышенную пропускную способность и улучшенную энергоэффективность по сравнению с DDR4. Форм-фактор модулей – стандартный DIMM, что означает их совместимость исключительно с настольными системными платами; для ноутбуков и компактных ПК требуются планки формата SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти. Такого объёма хватит с запасом для большинства повседневных и профессиональных задач, включая работу в тяжёлых средах разработки или с несколькими виртуальными машинами. Базовая частота 4800 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно скажется на скорости загрузки уровней в играх, отклике системы в ресурсоёмких приложениях и скорости обработки больших массивов данных.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Скорость работы памяти определяется не только частотой, но и таймингами, которые влияют на задержки. Для стабильной работы на заявленной частоте модули используют стандартное для DDR5 напряжение. Данный комплект поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически загрузить оптимизированные настройки в BIOS материнской платы и получить штатную частоту 4800 МГц без необходимости ручного разгона, гарантируя совместимость и надёжность.

Совместимость с платформой

Память DDR5 совместима с современными платформами Intel (процессоры 12-го поколения Core и новее с чипсетами 600-й серии и выше) и AMD (процессоры Ryzen 7000-й серии для платформы AM5). Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR5, так как они физически несовместимы с DDR4. Для гарантированной работы на частоте 4800 МГц может потребоваться активация профиля XMP в BIOS/UEFI.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули памяти оснащены компактными алюминиевыми радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло, возникающее во время продолжительной нагрузки, способствуя стабильности системы. Низкопрофильный дизайн планок минимизирует риск конфликта с массивными процессорными кулерами башенного типа, что особенно важно при сборке компактных корпусов. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает её практичным выбором для рабочих станций и лаконичных сборок.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных планок, что является оптимальным решением для активации двухканального режима работы. В этом режиме контроллер памяти работает с двумя модулями одновременно, что существенно повышает пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом. Для правильной установки рекомендуется размещать планки в слотах одного цвета на материнской плате, как правило, это первый и третий или второй и четвёртый слоты.

Важные нюансы перед покупкой

Главное, на что стоит обратить внимание – это физическая несовместимость DDR5 с материнскими платами и процессорами, рассчитанными под память DDR4. Перед покупкой обязательно сверьте поколение поддерживаемой памяти в спецификациях вашей материнской платы. Данный комплект отлично подойдёт для построения сбалансированной и отзывчивой системы с фокусом на надёжность и объём. Если же ваша цель – максимальная производительность в играх и разгон, стоит рассмотреть модули DDR5 с более высокой частотой и более низкими таймингами, но и по более высокой цене.