Материнская плата GIGABYTE B850 EAGLE ICE, AM5, B850, 4*DDR5

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Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
4
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733103
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Материнская плата Gigabyte на чипсете AMD B850 — мощная основа для современных ПК с высокой производительностью. Поддержка памяти DDR5 c максимальной частотой до 8200 МГц обеспечивает мгновенный отклик системы и широчайшие возможности разгона. Четыре слота DIMM позволяют нарастить объём памяти до внушительных 256 ГБ — этого хватит как для ресурсоёмких приложений, так и для многозадачности.
Три слота M.2 под быстрые накопители открывают простор для хранения данных и ускоряют загрузку игр и программ. Форм-фактор ATX размером 30,5?24,4 см даёт баланс между вместительностью и совместимостью с большинством корпусов. Современный стандарт PCI Express 5.0 — залог работы с самыми продвинутыми видеокартами и устройствами расширения.
Нет поддержки SLI/CrossFire, зато вся производительность направлена на стабильность работы и максимальное раскрытие возможностей нового процессора с сокетом AM5. Gigabyte — выбор тех, кто ценит скорость, надёжность и простор для апгрейда.
2хUSB 3.2 Gen 1 Type-C, 2USB 3.2 Gen 2 Type-A, 2хUSB 3.2 Gen 1 Type-A, USB 3.2 Gen 1, 6хUSB 2.0/1.1, DisplayPort, HDMI, RJ-45. PS/2, 3хАудио
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата Gigabyte на чипсете AMD B850 — мощная основа для современных ПК с высокой производительностью. Поддержка памяти DDR5 c максимальной частотой до 8200 МГц обеспечивает мгновенный отклик системы и широчайшие возможности разгона. Четыре слота DIMM позволяют нарастить объём памяти до внушительных 256 ГБ — этого хватит как для ресурсоёмких приложений, так и для многозадачности.
Три слота M.2 под быстрые накопители открывают простор для хранения данных и ускоряют загрузку игр и программ. Форм-фактор ATX размером 30,5?24,4 см даёт баланс между вместительностью и совместимостью с большинством корпусов. Современный стандарт PCI Express 5.0 — залог работы с самыми продвинутыми видеокартами и устройствами расширения.
Нет поддержки SLI/CrossFire, зато вся производительность направлена на стабильность работы и максимальное раскрытие возможностей нового процессора с сокетом AM5. Gigabyte — выбор тех, кто ценит скорость, надёжность и простор для апгрейда.
Материнская плата GIGABYTE B850 EAGLE ICE, AM5, B850, 4*DDR5 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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