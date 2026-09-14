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Материнская плата GIGABYTE B850 EAGLE ICE, AM5, B850, 4*DDR5 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата GIGABYTE B850 EAGLE ICE, AM5, B850, 4*DDR5

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Материнская плата GIGABYTE B850 EAGLE ICE, AM5, B850, 4*DDR5 - фото 1
Материнская плата GIGABYTE B850 EAGLE ICE, AM5, B850, 4*DDR5 - фото 2
Материнская плата GIGABYTE B850 EAGLE ICE, AM5, B850, 4*DDR5 - фото 3
Материнская плата GIGABYTE B850 EAGLE ICE, AM5, B850, 4*DDR5 - фото 4
Материнская плата GIGABYTE B850 EAGLE ICE, AM5, B850, 4*DDR5 - фото 5
Материнская плата GIGABYTE B850 EAGLE ICE, AM5, B850, 4*DDR5 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
4
  • Материнская плата GIGABYTE B850 EAGLE ICE, AM5, B850, 4*DDR5 - фото 1
  • Материнская плата GIGABYTE B850 EAGLE ICE, AM5, B850, 4*DDR5 - фото 2
  • Материнская плата GIGABYTE B850 EAGLE ICE, AM5, B850, 4*DDR5 - фото 3
  • Материнская плата GIGABYTE B850 EAGLE ICE, AM5, B850, 4*DDR5 - фото 4
  • Материнская плата GIGABYTE B850 EAGLE ICE, AM5, B850, 4*DDR5 - фото 5
  • Материнская плата GIGABYTE B850 EAGLE ICE, AM5, B850, 4*DDR5 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733103
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B850
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
8200 МГц
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
4
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2хUSB 3.2 Gen 1 Type-C, 2USB 3.2 Gen 2 Type-A, 2хUSB 3.2 Gen 1 Type-A, USB 3.2 Gen 1, 6хUSB 2.0/1.1, DisplayPort, HDMI, RJ-45. PS/2, 3хАудио
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х27х8
Вес, кг.
1.63

Описание товара Материнская плата GIGABYTE B850 EAGLE ICE, AM5, B850, 4*DDR5

Материнская плата Gigabyte на чипсете AMD B850 — мощная основа для современных ПК с высокой производительностью. Поддержка памяти DDR5 c максимальной частотой до 8200 МГц обеспечивает мгновенный отклик системы и широчайшие возможности разгона. Четыре слота DIMM позволяют нарастить объём памяти до внушительных 256 ГБ — этого хватит как для ресурсоёмких приложений, так и для многозадачности. Три слота M.2 под быстрые накопители открывают простор для хранения данных и ускоряют загрузку игр и программ. Форм-фактор ATX размером 30,5?24,4 см даёт баланс между вместительностью и совместимостью с большинством корпусов. Современный стандарт PCI Express 5.0 — залог работы с самыми продвинутыми видеокартами и устройствами расширения. Нет поддержки SLI/CrossFire, зато вся производительность направлена на стабильность работы и максимальное раскрытие возможностей нового процессора с сокетом AM5. Gigabyte — выбор тех, кто ценит скорость, надёжность и простор для апгрейда.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата GIGABYTE B850 EAGLE ICE, AM5, B850, 4*DDR5




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B850
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
8200 МГц
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
4
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2хUSB 3.2 Gen 1 Type-C, 2USB 3.2 Gen 2 Type-A, 2хUSB 3.2 Gen 1 Type-A, USB 3.2 Gen 1, 6хUSB 2.0/1.1, DisplayPort, HDMI, RJ-45. PS/2, 3хАудио
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата Gigabyte на чипсете AMD B850 — мощная основа для современных ПК с высокой производительностью. Поддержка памяти DDR5 c максимальной частотой до 8200 МГц обеспечивает мгновенный отклик системы и широчайшие возможности разгона. Четыре слота DIMM позволяют нарастить объём памяти до внушительных 256 ГБ — этого хватит как для ресурсоёмких приложений, так и для многозадачности. Три слота M.2 под быстрые накопители открывают простор для хранения данных и ускоряют загрузку игр и программ. Форм-фактор ATX размером 30,5?24,4 см даёт баланс между вместительностью и совместимостью с большинством корпусов. Современный стандарт PCI Express 5.0 — залог работы с самыми продвинутыми видеокартами и устройствами расширения. Нет поддержки SLI/CrossFire, зато вся производительность направлена на стабильность работы и максимальное раскрытие возможностей нового процессора с сокетом AM5. Gigabyte — выбор тех, кто ценит скорость, надёжность и простор для апгрейда.


Теги товара: atx, ddr5, с m.2
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Отзывы


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