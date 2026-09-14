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Cult - Sonic Temple (30Th Anniversary) (607618215118) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Cult - Sonic Temple (30Th Anniversary) (607618215118) виниловая пластинка

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Cult - Sonic Temple (30Th Anniversary) (607618215118) - фото 1
Cult - Sonic Temple (30Th Anniversary) (607618215118) - фото 2
Cult - Sonic Temple (30Th Anniversary) (607618215118) - фото 3
Cult - Sonic Temple (30Th Anniversary) (607618215118) - фото 4
Cult - Sonic Temple (30Th Anniversary) (607618215118) - фото 5
Cult - Sonic Temple (30Th Anniversary) (607618215118) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Cult
Альбом (сингл)
Sonic Temple
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cult - Sonic Temple (30Th Anniversary) (607618215118) - фото 1
  • Cult - Sonic Temple (30Th Anniversary) (607618215118) - фото 2
  • Cult - Sonic Temple (30Th Anniversary) (607618215118) - фото 3
  • Cult - Sonic Temple (30Th Anniversary) (607618215118) - фото 4
  • Cult - Sonic Temple (30Th Anniversary) (607618215118) - фото 5
  • Cult - Sonic Temple (30Th Anniversary) (607618215118) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732949
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Характеристики

Бренд
The Arkive
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
The Arkive
Barcode
[607618215118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Cult
Альбом (сингл)
Sonic Temple
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Sun King, Fire Woman, American Horse, Edie (Ciao Baby), Sweet Soul Sister, Soul Asylum, New York City, Automatic Blues, Soldier Blue, Wake Up Time For Freedom, Medicine Train, The River, Bleeding Heart Graffiti, Messin' Up The Blues, Fire Woman (Nyc Rock Mix), Edie (Ciao Baby) (Acoustic)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cult - Sonic Temple (30Th Anniversary) (607618215118) виниловая пластинка

"Sonic Temple" - юбилейное переиздание четвертого студийного альбома The Cult, выпущенного в 1989 году. Расширенное ремастированное издание на двойном черном виниле. Вторая пластинка содержит бисайды, а также различные миксы и версии альбомных треков. The Cult - британская рок-группа, возникшая в Брадфорде в 1981 году. Впоследствии группа меняла состав, самые постоянные участники - вокалист Иан Эстбери и гитарист Билли Даффи. В начале своего существования группа выступила в роли одного из основоположников развивавшейся в Англии сцены постпанка. Их музыка ассоциировалась с готик-роком, находясь под влиянием мистицизма и психоделического рока в стиле The Doors.

Отзывы о товаре Cult - Sonic Temple (30Th Anniversary) (607618215118) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
The Arkive
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
The Arkive
Barcode
[607618215118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Cult
Альбом (сингл)
Sonic Temple
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Sun King, Fire Woman, American Horse, Edie (Ciao Baby), Sweet Soul Sister, Soul Asylum, New York City, Automatic Blues, Soldier Blue, Wake Up Time For Freedom, Medicine Train, The River, Bleeding Heart Graffiti, Messin' Up The Blues, Fire Woman (Nyc Rock Mix), Edie (Ciao Baby) (Acoustic)
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"Sonic Temple" - юбилейное переиздание четвертого студийного альбома The Cult, выпущенного в 1989 году. Расширенное ремастированное издание на двойном черном виниле. Вторая пластинка содержит бисайды, а также различные миксы и версии альбомных треков. The Cult - британская рок-группа, возникшая в Брадфорде в 1981 году. Впоследствии группа меняла состав, самые постоянные участники - вокалист Иан Эстбери и гитарист Билли Даффи. В начале своего существования группа выступила в роли одного из основоположников развивавшейся в Англии сцены постпанка. Их музыка ассоциировалась с готик-роком, находясь под влиянием мистицизма и психоделического рока в стиле The Doors.
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