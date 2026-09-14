Jon Hopkins - Ritual (Clear) (887828052332) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jon Hopkins
Альбом (сингл)
RITUAL
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732911
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Характеристики
Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[887828052332]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jon Hopkins
Альбом (сингл)
RITUAL
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Part I - Altar, Part II - Palace / Illusion, Part III - Transcend / Lament, Part IV - The Veil, Part V - Evocation, Part VI - Solar Goddess Return, Part VII - Dissolution, Part VIII - Nothing Is Lost
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jon Hopkins - Ritual (Clear) (887828052332) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Part I - Altar, Part II - Palace / Illusion, Part III - Transcend / Lament, Part IV - The Veil, Part V - Evocation, Part VI - Solar Goddess Return, Part VII - Dissolution, Part VIII - Nothing Is Lost
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Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[887828052332]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jon Hopkins
Альбом (сингл)
RITUAL
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Part I - Altar, Part II - Palace / Illusion, Part III - Transcend / Lament, Part IV - The Veil, Part V - Evocation, Part VI - Solar Goddess Return, Part VII - Dissolution, Part VIII - Nothing Is Lost
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Part I - Altar, Part II - Palace / Illusion, Part III - Transcend / Lament, Part IV - The Veil, Part V - Evocation, Part VI - Solar Goddess Return, Part VII - Dissolution, Part VIII - Nothing Is Lost
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