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Atomic Rooster - Death Walks Behind You (8719262004108) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Atomic Rooster - Death Walks Behind You (8719262004108) виниловая пластинка

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Atomic Rooster - Death Walks Behind You (8719262004108) виниловая пластинка - фото 1
Atomic Rooster - Death Walks Behind You (8719262004108) виниловая пластинка - фото 2
Atomic Rooster - Death Walks Behind You (8719262004108) виниловая пластинка - фото 3
Atomic Rooster - Death Walks Behind You (8719262004108) виниловая пластинка - фото 4
Atomic Rooster - Death Walks Behind You (8719262004108) виниловая пластинка - фото 5
Atomic Rooster - Death Walks Behind You (8719262004108) виниловая пластинка - фото 6
Atomic Rooster - Death Walks Behind You (8719262004108) виниловая пластинка - фото 7
Atomic Rooster - Death Walks Behind You (8719262004108) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Atomic Rooster
Альбом (сингл)
Death Walks Behind You
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Atomic Rooster - Death Walks Behind You (8719262004108) виниловая пластинка - фото 1
  • Atomic Rooster - Death Walks Behind You (8719262004108) виниловая пластинка - фото 2
  • Atomic Rooster - Death Walks Behind You (8719262004108) виниловая пластинка - фото 3
  • Atomic Rooster - Death Walks Behind You (8719262004108) виниловая пластинка - фото 4
  • Atomic Rooster - Death Walks Behind You (8719262004108) виниловая пластинка - фото 5
  • Atomic Rooster - Death Walks Behind You (8719262004108) виниловая пластинка - фото 6
  • Atomic Rooster - Death Walks Behind You (8719262004108) виниловая пластинка - фото 7
  • Atomic Rooster - Death Walks Behind You (8719262004108) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719325
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Atomic Rooster - Death Walks Behind You (8719262004108) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262004108]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Atomic Rooster
Альбом (сингл)
Death Walks Behind You
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Death Walks Behind You, VUG, Tomorrow Night, Seven Streets, Sleeping for Years, I Can't Take No More, Nobody Else, Gershatzer
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Atomic Rooster - Death Walks Behind You (8719262004108) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Death Walks Behind You, VUG, Tomorrow Night, Seven Streets, Sleeping for Years, I Can't Take No More, Nobody Else, Gershatzer



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Atomic Rooster - Death Walks Behind You (8719262004108) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262004108]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Atomic Rooster
Альбом (сингл)
Death Walks Behind You
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Death Walks Behind You, VUG, Tomorrow Night, Seven Streets, Sleeping for Years, I Can't Take No More, Nobody Else, Gershatzer
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Death Walks Behind You, VUG, Tomorrow Night, Seven Streets, Sleeping for Years, I Can't Take No More, Nobody Else, Gershatzer


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Atomic Rooster - Death Walks Behind You (8719262004108) виниловая пластинка - купить по цене 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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