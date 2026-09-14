Муся Тотибадзе - Мальчик (4620032918997) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Муся Тотибадзе - Мальчик (4620032918997) виниловая пластинка
Певица и музыкант Муся Тотибадзе, известная по трекам «Правда о любви» и «Танцуй, Виталик!», представила дебютный альбом, который получил название «Мальчик». Сама Муся выступила автором большинства песен на альбоме. Исключением стали треки «Останусь с тобой», который в 1990-е прославила Наталья Ветлицкая, и «Птицы», текст для которого написан Ильей Шаповаловым. По сравнению с синглами, которые ранее выпускала Муся, треки с альбома «Мальчик» отличает заметное электронное звучание, при этом направление текстов осталось прежним: «Это не социальные тексты и не политические манифесты. Это просто ощущения, мысли и ассоциации. И, конечно, всегда хочется верить, что в этих песнях есть какой-то выход из уныния. Писать про грустное — грустным языком и музыкой — не хочется», — говорит сама Муся.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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