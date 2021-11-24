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Jamiroquai - Synkronized (0190758111810) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jamiroquai - Synkronized (0190758111810) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Jamiroquai - Synkronized (0190758111810) виниловая пластинка - фото 1
Jamiroquai - Synkronized (0190758111810) виниловая пластинка - фото 2
Jamiroquai - Synkronized (0190758111810) виниловая пластинка - фото 3
Jamiroquai - Synkronized (0190758111810) виниловая пластинка - фото 4
Jamiroquai - Synkronized (0190758111810) виниловая пластинка - фото 5
Jamiroquai - Synkronized (0190758111810) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Jamiroquai
Альбом (сингл)
SYNKRONIZED
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jamiroquai - Synkronized (0190758111810) виниловая пластинка - фото 1
  • Jamiroquai - Synkronized (0190758111810) виниловая пластинка - фото 2
  • Jamiroquai - Synkronized (0190758111810) виниловая пластинка - фото 3
  • Jamiroquai - Synkronized (0190758111810) виниловая пластинка - фото 4
  • Jamiroquai - Synkronized (0190758111810) виниловая пластинка - фото 5
  • Jamiroquai - Synkronized (0190758111810) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 165718
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Jamiroquai - Synkronized (0190758111810) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция JAMIROQUAI
filter_none Товар входит в коллекцию JAMIROQUAI

Коллекция JAMIROQUAI


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758111810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Jamiroquai
Альбом (сингл)
SYNKRONIZED
Жанр
Jazz
Трек-лист
Canned Heat (Album Version), Planet Home, Black Capricorn Day, Soul Education, Falling, Destitute Illusions, Supersonic, Butterfly, Where Do We Go From Here?, King For A Day, Deeper Underground (Bonus Track)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jamiroquai - Synkronized (0190758111810) виниловая пластинка

Track List

A1Canned Heat (Album Version)
A2Planet Home
A3Black Capricorn Day
A4Soul Education
A5Falling
B1Destitute Illusions
B2Supersonic
B3Butterfly
B4Where Do We Go From Here?
B5King For A Day
B6Deeper Underground (Bonus)

Отзывы о товаре Jamiroquai - Synkronized (0190758111810) виниловая пластинка

24.11.2021
Рустем

Достоинства:
Не самый лучший, но оч хороший альбом Джемми. Здесь есть трек который мне очень нравится Deeper Underground, который представлен бонусом, но для меня заглавный на этой пластинке.

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
К самой пластинке претензий нет, все без нареканий, запись, оформление. Пластиночка новая, запечатанная.



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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758111810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Jamiroquai
Альбом (сингл)
SYNKRONIZED
Жанр
Jazz
Трек-лист
Canned Heat (Album Version), Planet Home, Black Capricorn Day, Soul Education, Falling, Destitute Illusions, Supersonic, Butterfly, Where Do We Go From Here?, King For A Day, Deeper Underground (Bonus Track)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Canned Heat (Album Version)
A2Planet Home
A3Black Capricorn Day
A4Soul Education
A5Falling
B1Destitute Illusions
B2Supersonic
B3Butterfly
B4Where Do We Go From Here?
B5King For A Day
B6Deeper Underground (Bonus)
Самовывоз
Доставка
Отзывы
24.11.2021
Рустем

Достоинства:
Не самый лучший, но оч хороший альбом Джемми. Здесь есть трек который мне очень нравится Deeper Underground, который представлен бонусом, но для меня заглавный на этой пластинке.

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
К самой пластинке претензий нет, все без нареканий, запись, оформление. Пластиночка новая, запечатанная.


Jamiroquai - Synkronized (0190758111810) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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