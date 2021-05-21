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Lil Peep - Everybody's Everything (0194397077612) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Lil Peep - Everybody's Everything (0194397077612) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Lil Peep - Everybody&#039;s Everything (0194397077612) виниловая пластинка - фото 1
Lil Peep - Everybody&#039;s Everything (0194397077612) виниловая пластинка - фото 2
Lil Peep - Everybody&#039;s Everything (0194397077612) виниловая пластинка - фото 3
Lil Peep - Everybody&#039;s Everything (0194397077612) виниловая пластинка - фото 4
Lil Peep - Everybody&#039;s Everything (0194397077612) виниловая пластинка - фото 5
Lil Peep - Everybody&#039;s Everything (0194397077612) виниловая пластинка - фото 6
Lil Peep - Everybody&#039;s Everything (0194397077612) виниловая пластинка - фото 7
Lil Peep - Everybody&#039;s Everything (0194397077612) виниловая пластинка - фото 8
Lil Peep - Everybody&#039;s Everything (0194397077612) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.07.1905
Исполнитель
LIL PEEP
Альбом (сингл)
EVERYBODYS EVERYTHING
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lil Peep - Everybody&#039;s Everything (0194397077612) виниловая пластинка - фото 1
  • Lil Peep - Everybody&#039;s Everything (0194397077612) виниловая пластинка - фото 2
  • Lil Peep - Everybody&#039;s Everything (0194397077612) виниловая пластинка - фото 3
  • Lil Peep - Everybody&#039;s Everything (0194397077612) виниловая пластинка - фото 4
  • Lil Peep - Everybody&#039;s Everything (0194397077612) виниловая пластинка - фото 5
  • Lil Peep - Everybody&#039;s Everything (0194397077612) виниловая пластинка - фото 6
  • Lil Peep - Everybody&#039;s Everything (0194397077612) виниловая пластинка - фото 7
  • Lil Peep - Everybody&#039;s Everything (0194397077612) виниловая пластинка - фото 8
  • Lil Peep - Everybody&#039;s Everything (0194397077612) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387792
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Lil Peep - Everybody's Everything (0194397077612) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция LIL PEEP
filter_none Товар входит в коллекцию LIL PEEP

Коллекция LIL PEEP


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397077612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.07.1905
Исполнитель
LIL PEEP
Альбом (сингл)
EVERYBODYS EVERYTHING
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Liar, Aquafina, Ratchets, Fangirl, LA To London, Rockstarz, Text Me, Princess, Moving On, Belgium, When I Lie, Ive Been Waiting (Original Version), Live Forever, Ghost Boy, Keep My Coo, White Tee, Cobain, Witchblades, Walk Away As The Door Slams (Acoustic)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lil Peep - Everybody's Everything (0194397077612) виниловая пластинка

Track List

A1Liar2:52
A2Aquafina3:02
A3Ratchets3:12
A4Fangirl2:06
A5LA To London3:18
A6Rockstarz2:17
B1Text Me2:25
B2Princess4:10
B3Moving On3:23
B4Belgium4:00
B5When I Lie3:57
C1I've Been Waiting (Original Version)4:34
C2Live Forever2:40
C3Ghost Boy2:11
C4Keep My Coo4:26
D1White Tee2:12
D2Cobain2:30
D3Witchblades2:30
D4Walk Away As The Door Slams (Acoustic)1:58

Отзывы о товаре Lil Peep - Everybody's Everything (0194397077612) виниловая пластинка

21.05.2021
Рустам

Достоинства:
Отличная компиляция лучших треков на двойном виниле. Хорошее оформление и качество звука.

Комментарий:
Рекомендую. Особенно учитывая скидку на сайте.



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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397077612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.07.1905
Исполнитель
LIL PEEP
Альбом (сингл)
EVERYBODYS EVERYTHING
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Liar, Aquafina, Ratchets, Fangirl, LA To London, Rockstarz, Text Me, Princess, Moving On, Belgium, When I Lie, Ive Been Waiting (Original Version), Live Forever, Ghost Boy, Keep My Coo, White Tee, Cobain, Witchblades, Walk Away As The Door Slams (Acoustic)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Liar2:52
A2Aquafina3:02
A3Ratchets3:12
A4Fangirl2:06
A5LA To London3:18
A6Rockstarz2:17
B1Text Me2:25
B2Princess4:10
B3Moving On3:23
B4Belgium4:00
B5When I Lie3:57
C1I've Been Waiting (Original Version)4:34
C2Live Forever2:40
C3Ghost Boy2:11
C4Keep My Coo4:26
D1White Tee2:12
D2Cobain2:30
D3Witchblades2:30
D4Walk Away As The Door Slams (Acoustic)1:58
Самовывоз
Доставка
Отзывы
21.05.2021
Рустам

Достоинства:
Отличная компиляция лучших треков на двойном виниле. Хорошее оформление и качество звука.

Комментарий:
Рекомендую. Особенно учитывая скидку на сайте.


Lil Peep - Everybody's Everything (0194397077612) виниловая пластинка - по цене 3620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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