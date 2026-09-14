Top.Mail.Ru
Фен Starwind SW-HD879 1800Вт черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Фен Starwind SW-HD879 1800Вт черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Фен Starwind SW-HD879 1800Вт черный - фото 1
Фен Starwind SW-HD879 1800Вт черный - фото 2
Фен Starwind SW-HD879 1800Вт черный - фото 3
Фен Starwind SW-HD879 1800Вт черный - фото 4
Фен Starwind SW-HD879 1800Вт черный - фото 5
Фен Starwind SW-HD879 1800Вт черный - фото 6
Фен Starwind SW-HD879 1800Вт черный - фото 7
Фен Starwind SW-HD879 1800Вт черный - фото 8
Фен Starwind SW-HD879 1800Вт черный - фото 9
Фен Starwind SW-HD879 1800Вт черный - фото 10
Фен Starwind SW-HD879 1800Вт черный - фото 11
Фен Starwind SW-HD879 1800Вт черный - фото 12
Фен Starwind SW-HD879 1800Вт черный - фото 13
Фен Starwind SW-HD879 1800Вт черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность, Вт
1800
Цвет
черный
Количество скоростей воздушного потока
2
  • Фен Starwind SW-HD879 1800Вт черный - фото 1
  • Фен Starwind SW-HD879 1800Вт черный - фото 2
  • Фен Starwind SW-HD879 1800Вт черный - фото 3
  • Фен Starwind SW-HD879 1800Вт черный - фото 4
  • Фен Starwind SW-HD879 1800Вт черный - фото 5
  • Фен Starwind SW-HD879 1800Вт черный - фото 6
  • Фен Starwind SW-HD879 1800Вт черный - фото 7
  • Фен Starwind SW-HD879 1800Вт черный - фото 8
  • Фен Starwind SW-HD879 1800Вт черный - фото 9
  • Фен Starwind SW-HD879 1800Вт черный - фото 10
  • Фен Starwind SW-HD879 1800Вт черный - фото 11
  • Фен Starwind SW-HD879 1800Вт черный - фото 12
  • Фен Starwind SW-HD879 1800Вт черный - фото 13
  • Фен Starwind SW-HD879 1800Вт черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732834
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Фены
Мощность, Вт
1800
Длина сетевого шнура, м
1
Цвет
черный
Комплектация
фен, настенное крепление, документация, упаковка
Количество скоростей воздушного потока
2
Функции
холодный воздух
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х18х10
Вес, кг.
1.01

Описание товара Фен Starwind SW-HD879 1800Вт черный

Фен сделает ежедневный уход быстрым и комфортным: ваши волосы будут выглядеть ухоженными, а прическа – аккуратной. Классический фен даёт максимум контроля над сушкой и укладкой, ведь вы сами выбираете направление воздуха, скорость и температуру под любую причёску или тип волос.

Отзывы о товаре Фен Starwind SW-HD879 1800Вт черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Фены
Мощность, Вт
1800
Длина сетевого шнура, м
1
Цвет
черный
Комплектация
фен, настенное крепление, документация, упаковка
Количество скоростей воздушного потока
2
Функции
холодный воздух
Страна производитель
Китай
Описание
Фен сделает ежедневный уход быстрым и комфортным: ваши волосы будут выглядеть ухоженными, а прическа – аккуратной. Классический фен даёт максимум контроля над сушкой и укладкой, ведь вы сами выбираете направление воздуха, скорость и температуру под любую причёску или тип волос.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фен Starwind SW-HD879 1800Вт черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...