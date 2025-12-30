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Фен Braun HD380 Satin Hair 3 (белый) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фен Braun HD380 Satin Hair 3 (белый)

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Фен Braun HD380 Satin Hair 3 (белый)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 112918
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Характеристики

Бренд
Braun
Тип товара
Фены
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х20х10
Вес, г.
800

Описание товара Фен Braun HD380 Satin Hair 3 (белый)

фен, мощность фена 2000 Вт, ионизация

Отзывы о товаре Фен Braun HD380 Satin Hair 3 (белый)

Источник: Яндекс Маркет
30.12.2025
Лилия Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный фен, с русской вилкой, одна насадка, искала классический фен, без дополнительных насадок. Был фен данной фирмы, прослужил более 10 летнадеюсь, новый прослужит такжеДоставка быстрая, коробка фена была упакована в пакет, пришел в целости



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Braun
Тип товара
Фены
Страна производитель
Китай
Описание
фен, мощность фена 2000 Вт, ионизация
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2025
Лилия Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный фен, с русской вилкой, одна насадка, искала классический фен, без дополнительных насадок. Был фен данной фирмы, прослужил более 10 летнадеюсь, новый прослужит такжеДоставка быстрая, коробка фена была упакована в пакет, пришел в целости


Фен Braun HD380 Satin Hair 3 (белый) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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