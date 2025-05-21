Фен BaByliss AS136E
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность
1000
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
2
Защита от перегрева
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 515830
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фены
Мощность
1000
Длина сетевого шнура
2.5
В комплекте
насадка для придания объема, насадка из мягкой щетины, конусная насадка для завивки, концентратор, термозащитная перчатка
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
2
Защита от перегрева
да
Функции
ионизация, подача холодного воздуха
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х18х10
Вес, г.
800
Описание товара Фен BaByliss AS136E
Сменные насадки. Насадка-щетка для сушки из мягкой щетины. Конусная насадка для завивки. Насадка для придания объема 50 мм. Концентратор. 2 температурных режима. Функция «Холодный воздух». Функция ионизации. Покрытие алюминий. Вращающийся шнур 2,5 м. Термозащитная перчатка.
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Теги товара: с ионизацией, с холодным воздухом, которые не сушат волосы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Фены
Мощность
1000
Длина сетевого шнура
2.5
В комплекте
насадка для придания объема, насадка из мягкой щетины, конусная насадка для завивки, концентратор, термозащитная перчатка
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
2
Защита от перегрева
да
Функции
ионизация, подача холодного воздуха
Страна производитель
Китай
Сменные насадки. Насадка-щетка для сушки из мягкой щетины. Конусная насадка для завивки. Насадка для придания объема 50 мм. Концентратор. 2 температурных режима. Функция «Холодный воздух». Функция ионизации. Покрытие алюминий. Вращающийся шнур 2,5 м. Термозащитная перчатка.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные, с регулировкой температуры, с насадками для укладки волос
Теги товара: с ионизацией, с холодным воздухом, которые не сушат волосы
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные, с регулировкой температуры, с насадками для укладки волос
Теги товара: с ионизацией, с холодным воздухом, которые не сушат волосы
Достоинства:
Комментарий:
Фен оправдал все мои ожидание,)) допили мне Браун, не на столько щетка вытягивает волосы как этот фее,) крутой обьем и вообще мне понравился и по мощности и в работе,)) мое мнение советую,))
Достоинства:
Комментарий:
жена довольна, говорит шикарная штука
Достоинства:
Комментарий:
купил жене в подарок. Очень довольна работой фена. пользуется уже продолжительное время каждый день
Достоинства:
Комментарий:
Хороший фен и упаковка. Но только нет воздуха посильнее, как в обычных. Самый максимум это средне
Достоинства:
Комментарий:
волоски на щетке слишком мягкие, несколько не удобно. в Остальном фен - очень хорош.
Достоинства:
Комментарий:
упакован плохо, коробка порвана ,а в работе ещё не пробовала
Достоинства:
Комментарий:
Отличный фен, брала на подарок, все понравилось
Достоинства:
Комментарий:
К сожалению упаковка нарушена и пришлось отказаться.
Достоинства:
Комментарий:
заказ пришёл вовремя! Очень люблю эту фирму. Фен этой фирмы у меня уже не первый! Общее впечатление неплохое: коробка целая, насадки все в комплекте, сам шустренько вращает брашинг по сравнению с другими! Буду надеяться, что проработает долго!!!
Достоинства:
Комментарий:
Брал в подарок жене, ей очень понравилось. У нее волосы до плеч и ее устраивает, а на счет тех, у кого коса ниже плеч я не подскажу.
Достоинства:
Комментарий:
отличный фен. всем рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Брал на подарок, жене понравилось.
Достоинства:
Комментарий:
фен не плохой, но не хватает мощности
Достоинства:
Комментарий:
Отличный фен. Волосы укладываются легко и быстро. Держать в руке удобно. Щетки вращаются, но обращаю внимание только на режимах теплого воздуха, на холодном - щетки не вращаются. Пользуюсь пока только месяц, все нравится. надеюсь на долгий срок службы
Достоинства:
Комментарий:
Неплохая, но на мой длинный и плотный волос мне не зашло, тяжело держать
Достоинства:
Комментарий:
Очень крутой фен, вращающейся щеткой намного проще сделать хорошую укладку. Пользовалась таким набором много лет. Купила сейчас второй раз.
Достоинства:
Комментарий:
Супруга в восторге! Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Фен супер. Пришел в хорошей упаковке.
Достоинства:
Комментарий:
Вещь бомба обьем даже не профессиональными руками -обеспечен Очень благодарна своему мастеру,за рекомендацию !!!
Достоинства:
Комментарий:
Покупал в подарок, одаряемая рада. Я ожидал что волосы должна крутить на щетке как шуруповерт, но одаряемая сказала что нормально. Сам лысоват, но будь патлатым обязательно попробовал бы… спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
на мой взгляд бесполезная штука, обычный фен с брашингом намного удобнее . много ненужных насадок
Достоинства:
Комментарий:
Очень довольна! удобен в использовании.Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая, упаковано хорошо, давно рассматривали многие варианты, выбор упал на этот, фен достойный своей цены, супер, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Жене понравилась. Старая была той же фирмы, просто сами щетки износились.
Достоинства:
Комментарий:
Со слов жены удобно пользоваться
Достоинства:
Комментарий:
описание соответствует к покупке рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Это просто чудо !!! Для моих кривых ручек - находка! Проста в использовании - укладка просто бомба !
Фен BaByliss AS136E - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Фен BaByliss AS136E
Достоинства:
Комментарий:
Фен оправдал все мои ожидание,)) допили мне Браун, не на столько щетка вытягивает волосы как этот фее,) крутой обьем и вообще мне понравился и по мощности и в работе,)) мое мнение советую,))
Достоинства:
Комментарий:
жена довольна, говорит шикарная штука
Достоинства:
Комментарий:
купил жене в подарок. Очень довольна работой фена. пользуется уже продолжительное время каждый день
Достоинства:
Комментарий:
Хороший фен и упаковка. Но только нет воздуха посильнее, как в обычных. Самый максимум это средне
Достоинства:
Комментарий:
волоски на щетке слишком мягкие, несколько не удобно. в Остальном фен - очень хорош.
Достоинства:
Комментарий:
упакован плохо, коробка порвана ,а в работе ещё не пробовала
Достоинства:
Комментарий:
Отличный фен, брала на подарок, все понравилось
Достоинства:
Комментарий:
К сожалению упаковка нарушена и пришлось отказаться.
Достоинства:
Комментарий:
заказ пришёл вовремя! Очень люблю эту фирму. Фен этой фирмы у меня уже не первый! Общее впечатление неплохое: коробка целая, насадки все в комплекте, сам шустренько вращает брашинг по сравнению с другими! Буду надеяться, что проработает долго!!!
Достоинства:
Комментарий:
Брал в подарок жене, ей очень понравилось. У нее волосы до плеч и ее устраивает, а на счет тех, у кого коса ниже плеч я не подскажу.
Достоинства:
Комментарий:
отличный фен. всем рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Брал на подарок, жене понравилось.
Достоинства:
Комментарий:
фен не плохой, но не хватает мощности
Достоинства:
Комментарий:
Отличный фен. Волосы укладываются легко и быстро. Держать в руке удобно. Щетки вращаются, но обращаю внимание только на режимах теплого воздуха, на холодном - щетки не вращаются. Пользуюсь пока только месяц, все нравится. надеюсь на долгий срок службы
Достоинства:
Комментарий:
Неплохая, но на мой длинный и плотный волос мне не зашло, тяжело держать
Достоинства:
Комментарий:
Очень крутой фен, вращающейся щеткой намного проще сделать хорошую укладку. Пользовалась таким набором много лет. Купила сейчас второй раз.
Достоинства:
Комментарий:
Супруга в восторге! Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Фен супер. Пришел в хорошей упаковке.
Достоинства:
Комментарий:
Вещь бомба обьем даже не профессиональными руками -обеспечен Очень благодарна своему мастеру,за рекомендацию !!!
Достоинства:
Комментарий:
Покупал в подарок, одаряемая рада. Я ожидал что волосы должна крутить на щетке как шуруповерт, но одаряемая сказала что нормально. Сам лысоват, но будь патлатым обязательно попробовал бы… спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
на мой взгляд бесполезная штука, обычный фен с брашингом намного удобнее . много ненужных насадок
Достоинства:
Комментарий:
Очень довольна! удобен в использовании.Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая, упаковано хорошо, давно рассматривали многие варианты, выбор упал на этот, фен достойный своей цены, супер, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Жене понравилась. Старая была той же фирмы, просто сами щетки износились.
Достоинства:
Комментарий:
Со слов жены удобно пользоваться
Достоинства:
Комментарий:
описание соответствует к покупке рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Это просто чудо !!! Для моих кривых ручек - находка! Проста в использовании - укладка просто бомба !