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Фен Solis Swiss Air Black 360° 3802 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фен Solis Swiss Air Black 360° 3802

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Фен Solis Swiss Air Black 360° 3802 - фото 1
Фен Solis Swiss Air Black 360° 3802 - фото 2
Фен Solis Swiss Air Black 360° 3802 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
  • Фен Solis Swiss Air Black 360° 3802 - фото 1
  • Фен Solis Swiss Air Black 360° 3802 - фото 2
  • Фен Solis Swiss Air Black 360° 3802 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 230 руб. 
Начислим 84 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 516020
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Фен Solis Swiss Air Black 360° 3802
5 230 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Solis
Тип товара
Фены
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х5
Вес, г.
500

Описание товара Фен Solis Swiss Air Black 360° 3802

Solis Swiss Air обеспечивает очень тихую и быструю сушку волос. Фен данной модели обеспечивает тихую и быструю сушку волос. Благодаря нескольким темпаратурным и скоростным режимам, вы можете создать индивидуальную настройку, оптимальную для ваших волос. Благодаря расположенным посередине кнопкам фен подходит как для левшей, так и для правшей. Эргономичная ручка и шнур снижают нагрузку на запястье. Благодаря петле для подвешивания удобно хранить и сэкономить место.

Отзывы о товаре Фен Solis Swiss Air Black 360° 3802




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Solis
Тип товара
Фены
Страна производитель
Китай
Описание
Solis Swiss Air обеспечивает очень тихую и быструю сушку волос. Фен данной модели обеспечивает тихую и быструю сушку волос. Благодаря нескольким темпаратурным и скоростным режимам, вы можете создать индивидуальную настройку, оптимальную для ваших волос. Благодаря расположенным посередине кнопкам фен подходит как для левшей, так и для правшей. Эргономичная ручка и шнур снижают нагрузку на запястье. Благодаря петле для подвешивания удобно хранить и сэкономить место.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фен Solis Swiss Air Black 360° 3802 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5230 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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