Фен Hyundai H-HDI0766 2200Вт оливковый
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Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность
2200 Вт
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703398
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фены
Мощность
2200 Вт
Длина сетевого шнура
1.85
В комплекте
фен, концентратор, документация, упаковка
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Функции
ионизация, подача холодного воздуха
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х23х10
Вес, г.
880
Описание товара Фен Hyundai H-HDI0766 2200Вт оливковый
Фен Hyundai H-HD0766 поможет эффективно сушить волосы и делать укладку. Он оборудован профессиональным мотором АС и предусматривает 6 режимов функционирования (3 режима нагрева, 2 скорости воздушного потока и подача воздуха без нагрева). Технология турмалиновой ионизации способствует бережному воздействию на волосы и придает им естественный блеск. В наборе поставляется насадка-концентратор, которая формирует направленный равномерный поток воздуха. Из других особенностей Hyundai H-HD0766 отмечаются эргономичная ручка с переключателями.
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Бренд
Тип товара
Фены
Мощность
2200 Вт
Длина сетевого шнура
1.85
В комплекте
фен, концентратор, документация, упаковка
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Функции
ионизация, подача холодного воздуха
Страна производитель
Китай
Фен Hyundai H-HD0766 поможет эффективно сушить волосы и делать укладку. Он оборудован профессиональным мотором АС и предусматривает 6 режимов функционирования (3 режима нагрева, 2 скорости воздушного потока и подача воздуха без нагрева). Технология турмалиновой ионизации способствует бережному воздействию на волосы и придает им естественный блеск. В наборе поставляется насадка-концентратор, которая формирует направленный равномерный поток воздуха. Из других особенностей Hyundai H-HD0766 отмечаются эргономичная ручка с переключателями.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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