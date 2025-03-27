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Фен BaByliss 6714E купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фен BaByliss 6714E

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Фен BaByliss 6714E - фото 1
Фен BaByliss 6714E - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
  • Фен BaByliss 6714E - фото 1
  • Фен BaByliss 6714E - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 436263
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Характеристики

Бренд
babyliss
Тип товара
Фены
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х25х10
Вес, кг.
1.2

Описание товара Фен BaByliss 6714E

Фен для волос с ионизацией сделает вашу укладку идеальной благодаря высокой эффективности работы и исключительному комфорту при использовании.

Отзывы о товаре Фен BaByliss 6714E

Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Недорогой, достаточно мощный.
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Надежда Б.

Достоинства:


Комментарий:
Очень нравится!! Мощность, режимы - всё устраивает. Две насадки. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2025
Анастасия М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный фен, очень порадовала мощность, сушит быстро)
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Фен очень хороший. Жена в восторге!
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2024
Юхачёва Светлана

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравился, и дизайн, и функционал.
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2024
Дарья Е.

Достоинства:


Комментарий:
Очень крутой фен. Сушит быстро. Не сильно тяжелый. Но качество густые волосы теперь сушу пару минут
Источник: Яндекс Маркет
09.10.2024
Наталья А.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка целая, фен понрааился
Источник: Яндекс Маркет
04.10.2024
Алла Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Фен пришёл никак не упакованный, в открытой коробке. Хорошо, что в рабочем состоянии. Немного тяжеловат, но мощность хорошая. Сушит волосы быстро.
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2024
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Всё супер, очень мощный фен!
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2024
Наталья Данилина

Достоинства:


Комментарий:
На густые волосы отлично справляется с мушкой и укладкой. Удобно, что не надо держать кнопку при использовании «холодного воздуха». Удобно вытягивать волосы, после использования фена волосы не теряют блеск. У меня уже не первый фен этой марки, предыдущий прослужил 8 лет (ребенок разбил), поэтому заменили на такого производителя, только взяли еще мощнее.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
babyliss
Тип товара
Фены
Страна производитель
Китай
Описание
Фен для волос с ионизацией сделает вашу укладку идеальной благодаря высокой эффективности работы и исключительному комфорту при использовании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Недорогой, достаточно мощный.
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Надежда Б.

Достоинства:


Комментарий:
Очень нравится!! Мощность, режимы - всё устраивает. Две насадки. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2025
Анастасия М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный фен, очень порадовала мощность, сушит быстро)
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Фен очень хороший. Жена в восторге!
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2024
Юхачёва Светлана

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравился, и дизайн, и функционал.
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2024
Дарья Е.

Достоинства:


Комментарий:
Очень крутой фен. Сушит быстро. Не сильно тяжелый. Но качество густые волосы теперь сушу пару минут
Источник: Яндекс Маркет
09.10.2024
Наталья А.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка целая, фен понрааился
Источник: Яндекс Маркет
04.10.2024
Алла Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Фен пришёл никак не упакованный, в открытой коробке. Хорошо, что в рабочем состоянии. Немного тяжеловат, но мощность хорошая. Сушит волосы быстро.
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2024
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Всё супер, очень мощный фен!
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2024
Наталья Данилина

Достоинства:


Комментарий:
На густые волосы отлично справляется с мушкой и укладкой. Удобно, что не надо держать кнопку при использовании «холодного воздуха». Удобно вытягивать волосы, после использования фена волосы не теряют блеск. У меня уже не первый фен этой марки, предыдущий прослужил 8 лет (ребенок разбил), поэтому заменили на такого производителя, только взяли еще мощнее.


Фен BaByliss 6714E - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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