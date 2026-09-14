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Фен Deerma DEM-CF51W 1400Вт темно-серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фен Deerma DEM-CF51W 1400Вт темно-серый

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Фен Deerma DEM-CF51W 1400Вт темно-серый - фото 1
Фен Deerma DEM-CF51W 1400Вт темно-серый - фото 2
Фен Deerma DEM-CF51W 1400Вт темно-серый - фото 3
Фен Deerma DEM-CF51W 1400Вт темно-серый - фото 4
Фен Deerma DEM-CF51W 1400Вт темно-серый - фото 5
Фен Deerma DEM-CF51W 1400Вт темно-серый - фото 6
Фен Deerma DEM-CF51W 1400Вт темно-серый - фото 7
Фен Deerma DEM-CF51W 1400Вт темно-серый - фото 8
Фен Deerma DEM-CF51W 1400Вт темно-серый - фото 9
Фен Deerma DEM-CF51W 1400Вт темно-серый - фото 10
Фен Deerma DEM-CF51W 1400Вт темно-серый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
1400
Цвет
серый
Количество скоростей воздушного потока
2
Защита от перегрева
да
  • Фен Deerma DEM-CF51W 1400Вт темно-серый - фото 1
  • Фен Deerma DEM-CF51W 1400Вт темно-серый - фото 2
  • Фен Deerma DEM-CF51W 1400Вт темно-серый - фото 3
  • Фен Deerma DEM-CF51W 1400Вт темно-серый - фото 4
  • Фен Deerma DEM-CF51W 1400Вт темно-серый - фото 5
  • Фен Deerma DEM-CF51W 1400Вт темно-серый - фото 6
  • Фен Deerma DEM-CF51W 1400Вт темно-серый - фото 7
  • Фен Deerma DEM-CF51W 1400Вт темно-серый - фото 8
  • Фен Deerma DEM-CF51W 1400Вт темно-серый - фото 9
  • Фен Deerma DEM-CF51W 1400Вт темно-серый - фото 10
  • Фен Deerma DEM-CF51W 1400Вт темно-серый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730964
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Характеристики

Бренд
deerma
Мощность, Вт
1400
Длина сетевого шнура, м
1.8
Цвет
серый
Комплектация
документация, насадка-диффузор, насадка-концентратор
Количество скоростей воздушного потока
2
Защита от перегрева
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х18х15
Вес, кг.
2.1

Описание товара Фен Deerma DEM-CF51W 1400Вт темно-серый

Фен Deerma - это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для ежедневного использования. Легкий вес в 0,9 кг обеспечивает удобство в эксплуатации и комфорт при сушке волос. Мощностью 1400 Вт этот фен гарантирует быстрое и эффективное высушивание, а защита от перегрева обеспечивает безопасность использования и продлевает срок службы прибора. Выбор из 5 температурных режимов и 2 скоростей воздушного потока позволяет настроить работу фена под индивидуальные потребности, обеспечивая оптимальный уход за любым типом волос. Его современный серый цвет гармонично впишется в интерьер любой ванной комнаты. Сетевой шнур длиной 1,8 метра предоставляет свободу движений при укладке, а страна производитель Китай - это знак качества и надежности. Фен Deerma станет незаменимым помощником в ежедневном уходе за волосами, сочетая в себе эффективность и стильный дизайн.

Отзывы о товаре Фен Deerma DEM-CF51W 1400Вт темно-серый




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Характеристики
Бренд
deerma
Мощность, Вт
1400
Длина сетевого шнура, м
1.8
Цвет
серый
Комплектация
документация, насадка-диффузор, насадка-концентратор
Количество скоростей воздушного потока
2
Защита от перегрева
да
Страна производитель
Китай
Описание
Фен Deerma - это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для ежедневного использования. Легкий вес в 0,9 кг обеспечивает удобство в эксплуатации и комфорт при сушке волос. Мощностью 1400 Вт этот фен гарантирует быстрое и эффективное высушивание, а защита от перегрева обеспечивает безопасность использования и продлевает срок службы прибора. Выбор из 5 температурных режимов и 2 скоростей воздушного потока позволяет настроить работу фена под индивидуальные потребности, обеспечивая оптимальный уход за любым типом волос. Его современный серый цвет гармонично впишется в интерьер любой ванной комнаты. Сетевой шнур длиной 1,8 метра предоставляет свободу движений при укладке, а страна производитель Китай - это знак качества и надежности. Фен Deerma станет незаменимым помощником в ежедневном уходе за волосами, сочетая в себе эффективность и стильный дизайн.
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Отзывы


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